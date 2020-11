Presidente de la Cámara Argentina de Turismo: "Las reservas no van bien"

Noticias Relacionadas Verano 2021: la mitad de los argentinos dice que evitará la temporada alta

De cara a la temporada de verano que se avecina, ya se diseñó el protocolo para implementar en playas y balnearios que fue validado por el ministerio de Salud de la Nación. Según contó, Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, en diálogo con RePerfilAr, la medida "apunta a tratar de pasar la temporada de verano, con la menor cantidad de contagios posibles".

Al ser consultado por la demanda, Elías respondió que "las reservas no van bien". En esa línea, aseguró: "Estamos trabajando para lograr que los requisitos que las provincias piden se unifiquen porque esto sino atenta contra la confianza que hay que generar en los turistas en este momento difícil por la pandemia".

Asimismo, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo expresó que la distancia social y el uso de tapabocas, son las dos patas fundamentales del protocolo sanitario, que es necesario llevar a la práctica "para aprender a convivir con el covid hasta que llegue la vacuna", y así "poder aprovechar esta temporada de verano".

Respecto a los precios de temporada en lugares turísticos, Elías aseguró que "van a estar razonables". "No hay posibilidades de que se disparen", agregó. No obstante, dijo que esperan una temporada moderada en cuanto a movimientos de turistas. "No creemos que vaya haber desbordes con los precios, inclusive llevamos ocho meses con facturación cero, y esto juega muy a favor de esta situación", remarcó.