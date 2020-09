Quintanilla, sobre el impuesto a las grandes fortunas: "No me parece oportuno"

En el marco de la oficialización del Gobierno Nacional sobre la finalización del proceso del canje de deuda, y el impacto en la economía, en diálogo con RePerfilAr Javier Madanes Quintanilla, presidente de la metalúrgica Aluar y de la fabricante de neumáticos Fate, uno de los empresarios más importantes de la Argentina, remarcó que "los arreglos siempre son positivos". "La pregunta es si son suficientes para definir un cambio importante, y la respuesta es que no son suficientes", agregó.

Además, en cuanto a la afirmación del presidente Alberto Fernández sobre los índices que demostrarían la reactivación económica en la Argentina, el empresario dijo que "todavía hay débiles señales al respecto". Y añadió: "Venimos de cinco meses de un proceso sanitario muy cruel y esto todavía tiene para extenderse un largo período de tiempo".

Al referirse sobre el conflicto de Vicentin, afirmó que "se trató de una manera ruidosa". "Creo que para un reencuentro de la sociedad no fue positivo", dijo. Por otro lado, respecto al decreto presidencial que declaró la telefonía, Internet, y televisión como servicios públicos, Quintanilla opinó "que merece una reflexión más profunda". Y agregó: "Y me parece que también se tiene que tener en cuenta la inquietud de las concesionarias que prestan los servicios":

El gobierno anunció que se reestructuró el 99% de deuda soberana

Por último, al ser consultado sobre el proyecto que impulsó el Ejecutivo sobre el impuesto a las grandes fortunas, que lo afecta directamente ya que Quintanilla está dentro del ránking de los 20 argentinos más ricos de Argentina, el empresario aseguró que "hay que discutir el proyecto". "Creo que no tenemos que tomar las cosas de una manera general", agregó.

En ese sentido, remarcó que es necesaria "una diferenciación entre los distintos conceptos", lo cual "no está logrado en el proyecto". "Gravar lo que tiene que ver con la actividad productiva en un momento en el que viene de un impacto negativo muy fuerte, no me parece oportuno. No es lo mismo cuando uno hace este análisis sobre la base de un bien suntuario, o de una inversión especulativa, que si uno lo hace bajo el compromiso de un accionista que seguramente va a tener que contribuir sobre la recapitalización de la empresa, para el capital de trabajo que va a ser necesario aportar en el futuro", explicó.

Y cerró: "Vería con buenos ojos que se establezca una diferenciación entre los distintos conceptos. No hay que descalificarlo pero hay temas que valdría la pena profundizarlos".