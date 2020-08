El gobierno anunció que se reestructuró el 99% de deuda soberana

Scott Squires

Argentina recibió un apoyo “masivo” de los tenedores de bonos para la reestructuración de su deuda externa, logrando reestructurar 99% de su deuda internacional y allanando el camino para que la nación salga del noveno default de su historia.

El acuerdo tuvo una enorme tasa de aceptación, lo que le permitirá al país abordar otros desequilibrios, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un anuncio en Buenos Aires.

Alberto Fernández y la "herencia macrista": "Que no nos pase nunca más"

La deuda del país fue reestructurada luego de cuatro meses de intensas negociaciones con los bonistas que culminaron en un acuerdo valorado en un promedio de 55 centavos por dólar. Argentina pospuso las fechas de vencimiento de sus bonos y recortó las tasas de interés, algo que se espera le dará a la segunda economía más grande de Suramérica una mejor oportunidad de recuperación en su tercer año consecutivo de contracción.

Entre otras consideraciones, el ministro Guzmán explicó que el acuerdo con el FMI para refinanciar alrededor de u$s 45.000 millones será enviado al Congreso para su aprobación. "La intención del Gobierno es enviar el acuerdo al que se llegue con el FMI al Congreso para su aprobación, que es algo que no se ha hecho nunca y está totalmente alineado con la idea de cuidar a la Argentina", afirmó el titular de Hacienda.

Renegociación de la deuda: por qué es un muy buen acuerdo

Guzmán sostuvo también que "a partir de 2018 Argentina tomo u$s 45.000 millones de deuda con el FMI bajo la premisa de que eso iba a restaurar la confianza en los mercados". Sin embargo, consideró que "la realidad fue muy distinta a la que se postulaba y no hubo un shock de confianza, Argentina no pudo acceder a créditos para pagar al FMI y hoy no hay como pagarle al FMI. Así que lo que buscamos es tener un nuevo acuerdo que nos dé el financiamiento justamente para pagarle al mismo Fondo", consideró el funcionario.

Al indicar que el acuerdo será enviado al Congreso, Guzmán afirmó que el diálogo se hará "de frente a la sociedad".

