RePerfilAr - Programa Completo 19-11-2020

El noticiero Reperfilar por la pantalla de Net Tv, conducido por los periodistas Jairo Straccia, Úrsula Ures Poreda, Florencia Ballarino y Agustino Fontevecchia, el jueves 19 de noviembre de 19 a 21 repasó una variada y diversa agenda de los temas del día.

Jorge Ferraresi asumió como flamante ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, espacio que dejó vacante María Eugenia Bielsa, quien renunció al cargo tras el desgaste producido por las diversas tomas de tierras ocurridas en varios distritos del país. Uno de los funcionarios que participó de la asunción fue el ministro de Transporte Mario Meoni, quien en conversación con RePerfilAr aseguró que “la experiencia de Ferraresi al frente del municipio de Avellaneda es sumamente importante”, para el cargo que ocupará. Además “se trata de un Ingeniero por lo que tiene una mirada muy formada y estructurada de lo que tiene ver con la construcción” y por lo tanto es “un perfil sumamente adecuado”.

Por otro lado, en el Congreso Nacional se debate el proyecto de Ley de Etiquetado frontal de los alimentos. En ese marco, RePerfilAr dialogó con Sergio Britos, director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA), quien aseguró que aunque la iniciativa "tiene un fin muy noble" ya que impulsa "mejorar la información disponible para los consumidores al momento de comprar, también es cierto que se generaron una serie de criticas al proyecto tal como fue aprobado en la cámara alta: "creemos que era algo necesario, pero que es posible mejorar varios en algunos aspectos del articulado actual".

No obstante, luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF advirtiera sobre el daño que causa mantener las escuelas cerradas Reperfilar se comunicó con el ex Ministro de Educación, Alberto Sileoni, quien dijo que la cuarentena en la educación “ha traído problemas serios". Porque "estamos a 20 días de terminar las clases, hay una situación muy delicada, sobre todo en aquellos sectores más carentes que han sufrido mucho más, debido a la desconexión tecnológica y la débil relación con la escuela". Asimismo, admitió que "es posible esperar noticias que no sean alentadoras, sobre todo en la vuelta y en el nivel secundario”.

Tras que el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, creado por el Gobierno Nacional, elaborara un informe final con sus recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la Justicia. En ese marco, RePerfilAr, habló con Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y uno de los consejeros quien respecto al trabajo desarrollado manifestó: "Es muy sólido e innovador y tiene propuestas para todos los temas para los que fuimos convocados. Es para este presidente y todos los que vengan, que quieran construir una política de Estado basado en un acuerdo nacional respecto al Poder Judicial".

Asimismo, tres proyectos del oficialismo fueron presentados para modificar la Ley de Drogas 23.737 con el fin de quitar de la lista de sustancias prohibidas a la marihuana. Por eso, RePerfilAr, dialogó con la diputada del Frente de Todos, Ayelén Spósito, autora de una de las iniciativas que apunta a promover el uso integral de la planta, la creación del club de cultivo y la amnistía a los precios por cultivar.

Por último, la columna del periodista Ernesto Tenembaum, y del director de la Consultora Equis, Artemio López.