Secretario de Turismo Bariloche, sobre verano 2021: "Los precios están un 30% más altos que el verano pasado"

De cara a las vacaciones de verano, el gobierno anunció el acuerdo con diez provincias para que el hisopado con resultado negativo y la cuarentena no sean requisitos a la hora de ingresar a la provincia. En ese marco, RePerfilAr, habló con Gastón Burlón, secretario de Turismo de Bariloche quien contó que a partir del 4 de diciembre está habilitado el turismo para visitantes de cualquier provincia de Argentina, y destacó que los precios "no están mucho más altos que un 30% que el verano pasado".

En esa línea, Burlón especificó que la única condición que se le requiere al turista es descargar la aplicación "Circular Río Negro" y cargar los datos solicitados. De acuerdo al seguro médico, el funcionario remarcó que aunque "no es obligatorio" tenerlo expresó que "no es costoso" y que en caso de que surja alguna contingencia respecto al covid, "es recomendable poder tenerlo".

Asimismo, Burlón expresó que desde el 16 de octubre Bariloche recibe turismo interno, sin embargo destacó: "Éramos conscientes que económicamente no le iba a mover la aguja en la ciudad porque iba a venir poca gente, pero el objetivo está cumplido porque queríamos empezar a aplicar los protocolos en cada sector".

Además, el secretario de Turismo de Bariloche advirtió que hasta el momento "no tuvieron ningún caso de los turistas que vinieron". Y agregó: "Tenemos que ser conscientes de que esto va a depender de cada uno de nosotros para que pueda seguir adelante". No obstante, manifestó que se va a instalar un hospital móvil enviado por Nación, "y esperamos no tener que usarlo", dijo.

"Hasta el momento no tuvimos una crisis de no tener ninguna cama. Los casos que tenemos son de residentes, y entendemos que el turista va a cuidarse más", expresó.

Por otro lado, al ser consultado por los precios, Burlón remarcó que "Bariloche tiene una amplia gama de ofertas tanto en gastronomía como hotelería". El privado ha hecho un gran esfuerzo en no acompañar la suba de precios con la inflación. No está mucho más alto que un 30% que el verano pasado", destacó.