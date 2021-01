Tenembaum: "Los ex funcionarios kichneristas condenados es un tema sin solución"

Hay muchos temas que dividen internamente al Frente de Todos. Si hubiera que elegir el más delicado y sensible, ese sería el destino de los exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner condenados, procesados o detenidos por hechos de corrupción o supuesta corrupción.

Esto es muy sensible porque afecta a seres humanos que son muy respetados y queridos por mucha gente del kirchnerismo. Por ejemplo, Milagro Sala ha sido denunciada por patotera, mafiosa o ladrona, pero para muchos es una líder social muy querida y reivindicada y es una perseguida política por el Gobernador, Gerardo Morales.

Otro caso, es el de Amado Boudou, quien no solo fue un vicepresidente sino que además es una personalidad con mucho carisma que tiene muchos amigos dentro de los funcionarios de la coalición gobernante.

Si uno puede también a Julio De Vido. El ex funcionario fue durante 12 años, desde el momento que asumió Néstor Kirchner hasta que cedió el poder Cristina, fue el ministro más poderoso del gabinete y el que manejaba la caja más importante. Miren si habrá gente que le debe favores y gente que lo quiere.

Y si a esta lista se le agrega que entre los procesados está Cristina Kirchner, la política más importante de la coalición; y Máximo y Florencia Kirchner uno se da cuenta lo duro que es esto.

Ahora, resulta que el tema no tiene solución. ¿Por qué? Porque podría tener dos soluciones: que Alberto Fernández tomara la decisión de indultarlos a todos, lo cual tiene un costo político terrible. Además, ya dijo que no, que eso en todo caso es una facultad del Congreso. Ahí se encuentra otro miembro de la coalición, Sergio Massa que dijo: “Ni loco. No va a haber amnistía. El Congreso no lo va a tratar. En un país normal lo que funciona es que el poder ejecutivo gobierne, el legislativo legisle y el judicial decida quien es condenado y quien es absuelto”. O sea no hay solución.

Además, cada vez que alguien hace una declaración sobre el tema en un sentido o el contrario se enciende todo. Porque si alguien dice: “Libertad a los presos políticos”, ya un año después de haber asumido Alberto Fernández, lo está acusando de tenerlos. Mientras que si uno dice: “La justicia debe funcionar”, está condenado a los supuestos presos políticos.

Por eso es que cada vez que alguien se refiere al tema, vuelan los platos. Eso es lo que se ve. Se ven solicitadas y declaraciones. Mientras que lo que no se ve son las broncas que se van acumulando. Hay veces que la vida te obliga a convivir con conflictos que no tienen solución. Este es uno de ellos.