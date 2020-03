Pandemia: el Gobierno extendió la cuarentena total hasta después de Pascua

El presidente Alberto Fernández anunció este domingo la extensión de la cuarentena total y obligatoria hasta el próximo domingo 12 de abril. La decisión fue tomada después de que un comité de expertos locales y del exterior aconsejara al gobierno extender el actual confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, que registra en el país 820 casos confirmados y 20 decesos.

"Todos los datos dicen que el virus completa su ciclo en el organismo humano entre el día 10 y el día 14. Prolongando la cuarentena vamos a haber logrado que el ciclo de desarrollo del virus en el cuerpo humanos se cumpla hasta dos veces", detalló, y precisó que cuando se cumpla la segunda fase de la cuarentena se tendrán "datos más claros de cómo se incuba la enfermedad".

"Somos un caso único en el mundo, que decretó la cuarentena apenas se conocieron los casos", dijo Fernández, al iniciar el mensaje. A su entender, "los resultados iniciales" del confinamiento obligatorio decretado el 20 de marzo "son buenos, nos animan a seguir por este camino". “Estamos en esto siendo muy novedosos, somos un caso único en el mundo, que dispuso la cuarentena plena apenas se dispuso el inicio de la pandemia”, afirmó. “Esto no lo hizo ningún país y estamos experimentando sobre cómo resulta. Los resultados inicales son interesantes, buenos y nos alientan a seguir este camino”.

Fernández dijo que “nos preguntábamos si los argentinos íbamos a ser capaces de quedarnos en casa” y se manifestó “muy contento porque mas del 90% de los argentinos han cumplido y se han quedado en su casa, han protegido a sus hijos y a sus mayores”. También tuvo una mención especial hacia “una parte de la sociedad que esta en el 10% restante salio a trabajar, enfermeros, médicos, de las FFAA, los transportan remedios y alimentos, almacenes o farmacias” además de “un número muy bajo de gente que no cumplió”. “A ellos les pasó lo que avisamos que iba a pasar, que íbamos a ser muy estrictos, porque nos preocupa la salud de nuestra gente”, afirmó.

"Voy a ser duro con los que despiden gente"

"Tenemos que atender la situación de los barrios más pobres", dijo Fernández al referirse al efecto económico del aislamiento social. "Para eso, hemos destinado recursos económicos, también para garantizar la llegada de alimentos. Les pido dos cosas, a los compañeros y hermanos que viven en barrios humildes, que respeten la cuarentena y que cuiden mucho a sus mayores", expresó el mandatario.

"No estamos descuidando la economía, estamos haciendo muchas cosas por la economía, no solo para los las empobrecidos, sino ayudando a la pequeña y mediana empresa, con el ingreso familiar de emergencia, la suspensión de las contribuciones patronales, los créditos de emergencia", enumeró el jefe de Estado.

En este sentido, Fernández le habló directamente a los empresarios, al sostener que va a "ser duro con los que despiden gente", y al respecto consideró que "llegó la hora de ganar menos" dinero. "Voy a ser duro con los que despiden gente. Si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad. Acá nadie se salva solo", sostuvo al leer un discurso en la Quinta de Olivos, luego de anunciar la prórroga de la cuarentena obligatoria hasta el 13 de abril.

El mandatario citó al Papa Francisco, quien se había expresado en el mismo sentido que él, y expresó que no es posible "en semejante crisis desamparar a alguien dejándolo sin trabajo". "De lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder plata. Bueno muchachos, llegó la hora de ganar menos", dijo desafiante. "Es una regla moral que tenemos como sociedad", concluyó.

El consejo de los expertos

El presidente y el ministro de Salud, Ginés González García, encabezaron a lo largo de este domingo en la residencia oficial de Olivos una reunión interministerial de seguimiento de la pandemia. De acuerdo con el gobierno, la reunión se llevó a cabo para analizar junto al grupo de asesores médicos y científicos con que el presidente consulta, la evolución de la situación, el avance de las medidas implementadas y los pasos a seguir.

En el encuentro participó la embajadora especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para América Latina y el Caribe, Mirta Roses; el director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn; el titular de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued; y los especialistas Angela Gentile, Pablo Bonvehi, Gustavo Lopardo y Tomás Orduna.

González García explicó en conferencia de prensa tras la reunión, que "unánimemente" los expertos "han opinado que hay que prorrogar la cuarentena, lo que claramente quedó a decisión del señor presidente". "Tengo entendido que el presidente de la nación, que encabeza esta estrategia, va a hablar con la nación argentina. No sé bien a qué hora será, pero él es el que transmitirá esta decisión", sostuvo el titular de la cartera sanitaria.

Por su parte, Pedro Cahn había anticipado que "no se va a levantar la cuarentena como tal” y que se pasará “a una segunda fase”. “No es que un día apretamos 'on' y estamos en cuarentena, al otro día apretamos 'off' y se terminó la cuarentena. Porque el virus no viene hacia nosotros, nosotros vamos hacia el virus si no cumplimos con la cuarentena”, advirtió el experto.

Nuestro país se encuentra bajo aislamiento social obligatorio y preventivo del 20 al 31 de marzo para detener el auge del Covid-19, que ya infectó a más de 600.000 personas en casi 200 países. El presidente Fernández había dicho que "el aislamiento es, por ahora, la única vacuna conocida y efectiva" contra la enfermedad, por lo que su gobierno instó constantemente a los argentinos a permanecer en sus hogares.

DS