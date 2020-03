Coronavirus: 41 nuevos casos confirmados y 266 infectados en el país

Este domingo 22 de marzo fueron confirmados en Argentina 41 nuevos casos de COVID-19: 12 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 en Provincia de Buenos Aires, 8 en Córdoba, 7 en Chaco, 5 en Tucumán y 1 en Misiones.

En total, suman 266 casos, de los cuales 4 fallecieron. Las autoridades sanitarias de las provincias se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de "detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo".

De los 41 casos, 17 corresponden a personas con antecedente de viaje a zonas con transmisión comunitaria, mientras que 11 son contactos estrechos de casos confirmados, 12 se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico y un caso de posible transmisión comunitaria que se encuentra en investigación.

El dato que genera una novedad en el reporte diario tiene que ver con éste último caso de posible transmisión comunitaria. Si bien se destaca que la mayoría de los casos son importados, detallan que "se detecta transmisión local en conglomerados", y que "se identifica un caso de posible transmisión comunitaria que se encuentra en investigación", explicó el Ministerio de Salud. Desde esa cartera aclararon además que en nuestro país "coexisten estrategias de contención y mitigación de mortalidad y transmisión"

Este mediodía, el presidente Alberto Fernández aclaró en una entrevista que "el contagio va a ocurrir, pero si nos quedamos en casa va a ser más lento", dijo sobre el aislamiento obligatorio que regirá hasta el 31 de marzo. “Lo que más me preocupa es la desaprensión de algunos ciudadanos. Más de 20.000 personas se fueron de Argentina después que avisé que había una pandemia y son los que ahora me reclaman que los traiga urgente”, manifestó el mandatario nacional.

No obstante, pese a las denuncias de quienes no cumplen con el decreto del Gobierno, Fernández desestimó por el momento tomar medidas más rigurosas. "Llegar a (declarar) el estado de sitio hablaría muy mal de la sociedad argentina. Los instrumentos ya están, las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo suyo, el Poder Judicial tiene que hacer lo suyo, y yo tengo que dedicarme a cuidar la salud de los argentinos. Si todos hacen lo que corresponde, no hace falta llegar a un estado de sitio", expresó.

Hasta el día de hoy son 14.396 los muertos en todo el mundo a causa del Covid-19, desde diciembre, fecha de aparición del virus en China. Desde ayer hasta hoy se registraron 1.671 muertes y 32.869 contagios en el mundo. Los países que registraron el mayor número de muertos en estas últimas 24 horas fueron Italia, con 651; España, con 394, e Irán, con 129.

Los fallecimientos en Italia llegan a 5.476 y el país ya tuvo 59.138 contagios. Las autoridades italianas consideran que 7.024 personas ya se recuperaron del virus.

