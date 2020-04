Un informe oficial chileno cuestiona las comparaciones que Alberto Fernández hizo con Chile

El gobierno chileno puso en entredicho las afirmaciones del presidente Alberto Fernández el viernes, cuando comparó las cifras de contagios del coronvirus SRAS-Cov2 entre Chile y Argentina. En un documento publicado por el diario Clarín este domingo, Coronavirus: Chile versus Argentina, la administración de Sebastián Piñera asegura que es lógico que su país tenga más casos de Covid-19 debido a que la cantidad de tests de esa enfermedad son más masivos.

Fernández afirmó este domingo que mostró esos gráficos con comparaciones entre Argentina, Chile y Brasil para demostrar que las políticas aplicadas en el país "funcionan", pero no para "hablar mal" de alguien. "Le recuerdo una frase de Serrat: Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio", afirmó el mandatario, quien remarcó: "No quiero abrir un debate con Piñera, ni con ningún gobernante del mundo".

En Chile se registraron 7.213 casos de contagio por el nuevo coronavirus, con 80 fallecidos hasta este domingo 12 de abril. Según el último reporta oficial, en el país trasandino se realizaron hasta el momento un total de 82.271 exámenes. El gobierno de Piñera indica que Chile tiene la capacidad de testeo más alta de la región: hasta el 11 de abril realizó 4.228 tests por millón de habitantes, un equivalente a 15 veces lo testeado por Argentina (435 por millón de habitantes).



El informe publicado por el gobierno chileno remarca que “según un estudio de London School of Hygiene & Tropical Medicine, Chile estaría reportando el 50% de los casos sintomáticos del país” entre tanto “Argentina estaría reportando el 13% de los casos sintomáticos, ubicándolo en el 38° lugar entre 79 países”. Además, cita un informe de The Economist Intelligence Unit en el que se evalúa a los países de América Latina en distintas áreas (de 1 a 5, donde es la mejor evaluación) y asegura que Chile aparece mejor evaluado que Argentina en Containment response, Informality, Forecast fiscal stimulur y Public indebtedness.

El informe chileno también destaca que, en comparación con Argentina, la cifra de fallecidos es menor en Chile es menor –aunque mayor cuando se escala a una tasa por millón de habitantes-, que la tasa de positividad del test es menor y que la tasa de letalidad del virus asciende solo a un 1,05%, frente a un 4,15% argentino.





