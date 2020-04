Mapa del coronavirus: más de 3 millones de seres humanos contagiados en el mundo

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan superó este 28 de abril los tres millones de contagios, concretamente 3.041.550 casos confirmados por las autoridades de 185 países, mientras que lo fallecidos se sitúan ya en 211.159, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Según el balance global actualizado este martes, además que ya hay 894.073 pacientes que recuperaron del virus, con España a la cabeza de esta tabla con 120.832 personas recuperadas, tras superar este domingo a Alemania (114.500) y Estados Unidos (107.226).

El gigante norteamericano sigue siendo el país más afectado por el coronavirus, tanto por número de casos como por número de fallecidos, con 972.969 personas contagiadas y 55.118 víctimas mortales. España se mantiene como el segundo país más afectado por la pandemia y el más afectado de Europa por número de contagios, con un total de 229.422 personas contagiadas y 23.521 decesos, seguida por Italia, que contabiliza menos personas contagiadas, 199.414, pero más muertos, 26.977.

En China registraron 3 nuevos casos de transmisión local, todos ellos localizados en la provincia de Heilongjiang, y otros tres importados. Después de varios días sin registrar ningún fallecimiento, además, se confirmó uno, por lo que el global ascendió a 4.633, mientras que el total de contagios aumentó ligeramente, a 82.836. En Argentina, el 10° país más afectado de América Latina, se confirman hasta el momento 4.003 contagios y 192 fallecimientos.

Cerca del 80 por ciento de los más de tres millones de casos del nuevo coronavirus están en Europa y en Estados Unidos. Ante la magnitud de la pandemia, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que ese balance de víctimas podría ser inferior si el mundo hubiera "escuchado atentamente" a la institución.



Ghebreyesus recordó que apenas había 82 casos fuera de China y ningún muerto cuando la OMS alertó sobre el coronavirus el 30 de enero. La organización recomendó entonces "encontrar los casos, realizarles pruebas, aislarles y buscar" a las personas que hubieran estado en contacto con enfermos, dijo el director. Según él, "los países que siguieron esos consejos están mejor que los demás. Es un hecho".

El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que podría exigir a China que pague miles de millones de dólares por los daños causados por la pandemia del coronavirus, originada en la ciudad de Wuhan. "No estamos contentos con China", dijo. "No estamos contentos con toda la situación porque creemos que podrían haberla detenido desde su origen". "Podría haberse detenido con rapidez y no se habría propagado por todo el mundo", agregó.

"Hay muchas maneras en las que puedes hacerlos responsables", afirmó Trump. "Como sabrán, estamos llevando a cabo investigaciones muy serias". Durante un encuentro con periodistas, a Trump se le habló de un editorial reciente de un diario alemán en el que se exige que China pague 165.000 millones de dólares por los daños causados por el coronavirus a la economía. "Es un daño a todo el mundo", consideró. "Este es un daño a Estados Unidos, pero también es un daño al mundo".

