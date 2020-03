Gerardo Morales: "Van a explotar la Capital y el conurbano. Va a ser tremendo"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pronosticó hoy que "la Capital (Federal) y el conurbano van a explotar" de casos positivos de coronavirus, y aseguró que el impacto de la enfermedad allí "va a ser tremendo". "Va a explotar la Capital y el conurbano. Va a ser tremendo", señaló al encabezar un evento en la capital jujeña, donde afirmó que mantendrá la decisión de cerrar la provincia y no autorizará el ingreso de estudiantes universitarios jujeños que viven en "zonas donde va a reventar la situación".

"¡No van a venir! Si no cerramos Jujuy vamos a tener la misma curva de Italia y la misma curva de crecimiento que ha tenido Buenos Aires y la provincia (de Buenos Aires)". El mandatario radical relató que la dirección de Transporte recibió en los últimos días pedidos de 700 padres de estudiantes solicitando que se permitan los traslados de alumnos universitarios que residen en Buenos Aires.

"No podemos traer extranjeros ni gente de zonas donde va a reventar la situación. Porque sino estamos trayendo para que contagie a la familia y a todos. ¡Entonces la cortamos!", exclamó sin ocultar fastidio. Por otra parte, Morales sostuvo que no cree que "a los quince días se levante la cuarentena" como dispone el decreto de necesidad de urgencia del Gobierno, que fija como límite el 31 de marzo, y señaló que en su provincia se están "preparando para mucho más tiempo".

"Arrancamos con estos 15 días de cuarentena. No se si se va a levantar. China lleva tres meses y no lo levantó. No quiero meter miedo pero son realidades", lamentó. En diálogo con Radio con Vos, Morales indicó que habrá que mentalizarse para un escenario de ese tipo, en el que la vida consistirá en ocuparse de "comprar alimentos y de subsistir cada uno en su casa". "Es la única arma que tenemos en esta guerra. La única manera para que no circule es que no circulemos nosotros", consideró.

"No creo que se levante en quince días la cuarentena. Vamos a prepararnos para mucho más tiempo. Y vamos a tener que tomar medidas para la paralización de la economía, porque si no la pandemia te la va a parar pero con más costos y más vidas", remarcó. Además, desalentó la idea de levantar la cuarentena el 31 de marzo, ya que las consecuencias a lamentar serían más grandes, al tiempo que consideró que "sería pertinente declarar el estado de sitio". "Creo que sería pertinente declarar el estado de sitio. Si el presidente tomara esa decisión, la apoyo totalmente", manifestó.

DS