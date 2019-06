Desde las provincias alertan sobre el faltante de vacunas contra la meningitis

por Eugenio Druetta

Varios provincias le reclamaron a la Secretaría de Salud de la Nación que faltan vacunas contra la meningitis y exigieron el envío de las mismas, algunas provincias aseguran que no se reciben dosis "desde febrero" y que se están quedando sin stock. Sin embargo, desde Salud explicaron a PERFIL que el inconveniente se generó porque el laboratorio que las fabrica tuvo una disminución en la producción a nivel global y se demora en enviar las vacunas. Según aseguraron a este medio, hay 1,5 millones de dosis ya pagadas que aún el laboratorio no mandó al país.

En Santa Fe, Mendoza, Santiago del Estero, San Luis, La Pampa y Neuquén, entre otros, se quejan del faltante de la vacuna MENVEO (Antimeningococcica Tetravalente). "No contamos con dosis desde febrero. Estamos en stock cero en los efectores de Salud que dependen de la distribución nacional", advirtió la coordinadora del programa de inmunización de Santa Fe, Soledad Guerrero.

“El problema es que hay una discontinuación. Desde Nación aseguran que el dinero está, pero que el laboratorio que lo tiene que proveer no tiene la producción suficiente para cumplir con todo el stock. Esto ocurre en todas las provincias. Nosotros recibimos una cantidad que no alcanza a cumplir con la demanda. Se termina enseguida”, aseguró la directora de Epidemiología de La Pampa, Ana Bertone, al medio El Diario.

Qué es la meningitis, cómo se contagia y su tratamiento

La MENVEO previene la meningitis (meningococo) y se debe poner a los tres, a los cinco y quince meses y también una última dosis para niños de 11 años. es obligatoria dentro del calendario de vacunación (compuesto por 20 vacunas) desde 2017. Es la vacuna "más cara lejos. Son 79 millones de dólares por año, representa casi el 40% del total de todas las vacunas", comentó a PERFIL el secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos, Mario Kaler.

La población más susceptible para este país son los menores de dos años, los menores de 11 años son portadores de la bacteria y por eso se les da el refuerzo. "Entonces cuando hubo una merma tuvimos que privilegiar a la población más susceptible, se posdató hasta tener el stock suficiente la dosis de los 11 años", expresó.

"En 2018 empezó a haber algunos atrasos producto del salto cambiario. Nunca hubo un corte, pero sí una disminución. En el último trimestre de 2018 empezamos a notar una merma en las entregas", contó sobre los primero inconvenientes que tuvieron con esta vacuna, pero que se profundizaron con el problema del laboratorio.

"Empezamos a notar retrasos y cuando preguntamos, el laboratorio nos explicó que tiene una disminución de su producción a nivel global, no solo para Argentina, y no puede responder a las demandas. Por eso empezó a entregar menos cantidad y con mucha demora, eso no nos permitía cumplir con el objetivo sanitario", explicó.

Postergan la vacuna de la meningitis de los 11 años y hay polémica

En ese sentido, Kaler aseguró que "faltan entregar 1.500.000 dosis que ya hemos comprado pero que no fueron entregadas". "Las entregas se hacen por trimestre, de acuerdo a las solicitudes. Es verdad que en los dos primeros trimestres hubo una merma en la cantidad entregadas a provincias, pero es producto de que no nos han entregado lo que ya hemos pagado. Están todos los distritos en igualdad de condiciones, no hay privilegios para nadie", .

Además, relató cómo es el sistema para adquirir estas vacunas: "Esto se compra a través de la Organización Panamericana de Salud (OPS), casi todas las vacunas se adquieren mediante el mecanismo rotatorio de esa organización salvo gripe, neumococo y algunas otras que se fabrican localmente. A su vez ellos contratan algunos laboratorios para ser proveedores de la región de Latinoamérica y así hacen acuerdos con los laboratorios de primer línea para conseguir más baratas las dosis".

"Hay que girarle el dinero y cuando ellos tienen el dinero, hacen el pedido de las vacunas", manifestó, al tiempo que reveló que "habíamos pedido 3.620.000 dosis a principio de año. Normalmente las vacunas son entregadas entre 4 a 6 semanas desde que uno las paga, ahora los retrasos son entre 4 y 5 meses desde que colocamos las órdenes de compra".

Asimismo, aclaró que "nunca dejamos de repartir a las 24 jurisdicciones, ahora están llegando y en estas semanas salen remesas importantes. "Empezamos a hacer gestiones para que empiecen a entregar más cantidad y más rápido. Las cantidades para el resto del año estamos tratando que las adelanten. Ya están pagas, pero nosotros las necesitamos ahora". "Estamos haciendo todos los esfuerzos. Creo que en este próximo trimestre ya va a estar casi regularizado", prometió el funcionario.

ED CP