VIH: pacientes denuncian que les cambiaron la medicación por el faltante

por Eugenio Druetta

Una denuncia realizada la semana pasada por la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) puso en alarma a las personas con VIH porque existirían "faltantes de medicamentos que integran los esquemas antirretrovirales". En ese contexto, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH convocó a una manifestación frente a la Secretaría de Salud de la Nación por la falta del suministro.

Bajo la consigna "La Salud está en peligro", la concentración se realizará a las 13 en la 9 de Julio y Avenida Belgrano luego de que la fundación habría constatado la "inexistencia" desde junio de 2019 del stock de un medicamento llamado Efavirenz y de las combinaciones Darunavir/Ritonavir, así como del comprimido compuesto por las drogas Tenofovir/Emtricitabina/Efavirenz. Aunque desde la Secretaría de Salud de la Nación niegan el faltante: "Es todo mentira".

Según la denuncia, hay "faltantes de medicamentos que integran los esquemas antirretrovirales utilizados por las 86.338 personas con VIH que se encuentran en tratamiento en la Argentina". Además, aseguran que peligraría "la entrega de medicación de más de 15 mil personas con VIH".

Críticas y desmentidas sobre la falta de medicamentos contra el VIH en el país

La convocatoria surgió luego de que varios pacientes denunciaron que les cambiaron el tratamiento por el faltante de medicamentos. Uno de los casos más visibles fue el de Fernanda Badell, paciente que es de José C. Paz y se atiende en el Hospital Muñiz. Ella se encuentra indetectable hace 25 años debido a que rápidamente la diagnosticaron y durante diez de ellos tomó Lamivudina y Dolutegravir, pero se hizo resistente a la primera de ellas. Entonces, su médico decidió cambiarle la medicación y recetarle Truvada. Sin embargo, ahora con los faltantes volvieron a cambiarle el esquema y volvió a la Lamivudina, sin hacerle el test de resistencia.

”Esta situación me come la cabeza, estoy tomando una medicación de la que soy resistente. Es una locura lo que nos están haciendo, me siento un conejillo de Indias, juegan con nuestras vidas”, expresó en diálogo con PERFIL.

Sin embargo, el caso de Fernanda no es el único, a uno de sus compañeros le pasó algo similar. "Él hace 19 años vive con VIH y es resistente a varios tratamientos. Hace un año que estaba tomando Dolutegravir y Darunavir de 800 mg una vez por día. Pero como ya no hay más Darunavir de 800 mg le pasaron a Darunavir de 600mg, y debe tomar dos pastillas diarias. O sea, en vez de tomar 800 mg está tomando 1200 mg de la droga, por lógica lo están sobredosificando, eso no es bueno para nada”, relató Fernanda.

Ante estos casos, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, entidad que nuclea a más de 60 organizaciones de todo el país, encabezará mañana una concentración frente a la Secretaría de Salud de la Nación "por el faltante de medicación" y contra la "falta de previsibilidad sistemática en las compras" de estas drogas de suministro gratuito.

VIH: resolverían la falta de medicamentos con una donación privada

"Es todo mentira", dijeron la semana pasada desde la cartera de Salud ante la consulta de PERFIL con respecto a la denuncia de la Fundación GEP. "Esto pasa siempre. Se están entregando (los medicamentos) entre el viernes y el lunes a las provincias. Se está muy lejos de decir que faltan drogas y que se van a quedar sin medicación 15 mil personas", agregaron. Según explicaron, la baja del stock es porque "se fueron muchos pacientes a un nuevo tratamiento" y que "es lo que se está haciendo internacionalmente".

SIN MEDICACIÓN NO HAY I=I.

Este jueves 8 a las 13 convocamos, desde el @FrenteVIH, a movilizarnos ante la falta de previsión en las compras de medicamentos. ¿Qué es I=I y cómo afecta el faltante de medicamentos? Te lo explica @LucasFauno de @ACicloPositivo para @DatazoAR. pic.twitter.com/eGuJXdHHx1 — Asociación Ciclo Positivo (@ACicloPositivo) August 7, 2019

"Dijeron que el lunes 5 estaría todo regularizado y hoy sabemos que, por ejemplo, en Mar del Plata no hay Darunavir y en otros lugares ocurre lo mismo", dijo a la agencia Télam Matías Muñoz, de la Asociación Ciclo Positivo, una de las integrantes del Frente, que adelantó que también habrá movilizaciones también en las ciudades de San Salvador de Jujuy, Córdoba, Mendoza, Rosario, San Luis y Puerto Madryn.

"La última vez que nos manifestamos, en agosto de 2018 y mientras se estaba debatiendo el presupuesto de salud con una reducción de 1.700 millones de pesos, avisamos que en los meses de agosto o septiembre nos íbamos a quedar sin medicación: esto sucedió antes y desde junio venimos registrando denuncias", agregó.

