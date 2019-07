Críticas y desmentidas sobre la falta de medicamentos contra el VIH en el país

por Ayelén Bonino

Un polémico debate con respecto al suministro de medicación para el tratamiento del VIH surgió esta semana tras una denuncia realizada por la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP). De acuerdo a esa organización, existirían en la actualidad "faltantes de medicamentos que integran los esquemas antirretrovirales utilizados por las 86.338 personas con VIH que se encuentran en tratamiento en la Argentina". Según aseguran, además, peligraría "la entrega de medicación de más de 15 mil personas con VIH".

La conclusión de esta afirmación -detallan- surgiría del análisis de información oficial sobre "compras públicas, stocks y adquisiciones proyectadas" brindada por la Dirección de SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis de la Secretaría de Gobierno de Salud y también del portal oficial Comprar.gob.ar. Allí, habrían constatado la "inexistencia" desde el mes de junio de 2019 del stock de un medicamento llamado Efavirenz y de las combinaciones Darunavir/Ritonavir, así como del comprimido compuesto por las drogas Tenofovir/Emtricitabina/Efavirenz. "Además, pudimos constatar que a partir de agosto no habrá disponibilidad de otros 15 medicamentos antirretrovirales", explicaron en un comunicado.

Consultado por PERFIL, José María Di Bello, secretario de la Fundación GEP, aseguró que la situación se da en "casi todo el país" y que reciben cada vez "más denuncias de faltantes, fraccionamiento (en vez de dar medicamentos para un mes, dan para 15 días) y de cambio compulsivo" de drogas. "Cuando nosotros recibimos el informe (de la Dirección) sobre qué cuáles drogas tenían stock y cuáles no, y cuándo se terminaba el stock, hay tres drogas que se terminaron en junio y julio. En agosto hay cuatro drogas más a las que se les termina el stock y para diciembre van a sumar un total de 18", detalló Di Bello. "Fuimos a revisar cuáles están en proceso abierto según el portal oficial del Gobierno y cuáles son los expedientes abiertos, y hay solamente tres drogas de las 18", agregó.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud desmintió que haya una "inexsitencia" de stock, aunque informaron que hay una "disminución" en "algunas jurisdicciones" solo de la droga Darunavir 800/Ritonavir 100 mg. Según constataron desde ese área, esta baja se debe a que "el consumo de dichas drogas se ha incrementado considerablemente en estas últimas semanas" ante "nuevas recomendaciones nacionales e internacionales". Así lo expresaron: "Actualmente, 9000 personas se encuentran bajo tratamiento con la asociación de drogas Darunavir 800/Ritonavir 100 mg. El consumo de dichas drogas se ha incrementado considerablemente en estas últimas semanas en relación a nuevas recomendaciones nacionales e internacionales. Debido al aumento de la demanda, se registró una disminución del stock en algunas jurisdicciones". Además, detallaron que la Dirección de SIDA suministra 33 drogas antiretrovirales para el tratamiento de los pacientes y que “a partir del próximo lunes 5 de agosto, comenzará la distribución de esta combinación de drogas a todas las jurisdicciones del país".

Leandro Cahn, de Fundación Huésped, dio cuenta del "faltante" del comprimido Darunavir 800/Ritonavir 100 mg. Sin embargo, aseguró a PERFIL que "no queda claro que sea por un aumento de la demanda" sino por la propia lógica de "una forma de compra a veces muy ajustada a los tiempos". "Hay poco stock y a veces se llega a una situación de faltantes ocasionales. Para aquellos pacientes que fueron a buscar esta medicación y no estaba, no es que se quedan sin medicación, sino que previa consulta con el médico se los reemplaza por otra medicación igual o más eficaz. Esto no quiere decir que sea una situación ideal porque nunca el cambio de medicación por motivos administrativos es una buena noticia", explica, y agrega que "no hay riesgo en la continuidad del tratamiento a las personas con VIH".

"Es todo mentira", dicen desde la cartera de Salud ante la consulta de PERFIL con respecto a la denuncia de la Fundación GEP. "Esto pasa siempre. Se están entregando (los medicamentos) entre el viernes y el lunes a las provincias. Se está muy lejos de decir que faltan drogas y que se van a quedar sin medicación 15 mil personas", agregaron. Según explicaron, la baja del stock es porque "se fueron muchos pacientes a un nuevo tratamiento" y que "es lo que se está haciendo internacionalmente".

"Ellos (por la Fundación GEP) dedujeron que a raíz de las licitaciones iba a haber faltantes. No es así. En todo el país las 33 drogas están garantizadas. Hay una disminución del stock que el viernes llega. Esto es asustar y confundir a la población. Entregamos los 33 medicamentos y no hay ningún faltante", detallaron, y recalcaron que esta situación "es normal". Di Bello, por su cuenta, cree que "no es que hay un crecimiento de la demanda" de Darunavir 800/Ritonavir 100 mg. Según analiza, "como no tienen el Darunavir porque se quedaron sin stock han salido compulsivamente a dar otra droga. No es que ha habido una creciente demanda y nos multiplicamos las personas con VIH", explicó.

Con respecto a la falta de Efavirenz y del comprimido de Tenofovir/Emtricitabina/Efavirenz, desde la secretaría de Salud informaron: "La asociación de Tenofovir 300 mg/Emtricitabina 200 mg/Efavirenz 600 mg (se trata de un coformulado de tres drogas que se toman en un solo comprimido), actualmente está siendo cubierto con un comprimido de Tenofovir 300 mg/Emtricitabina 200 mg y un comprimido de Efavirenz 600 mg. Es decir, el paciente pasa de tomar un comprimido a dos comprimidos sin presentarse interrupciones de tratamiento. Se encuentra en curso, a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) una compra del coformulado que estaría ingresando al país los primeros días de agosto".

Según Cahn, "empezó a haber faltantes de Efavirenz hace algunas semanas, pero el laboratorio ya entregó el viernes pasado y se espera que entre agosto y septiembre llegue la compra de esa tableta única de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)".

