A las aulas con barbijos y cuidados, pero no habrá burbujas ni pase sanitario

En una reunión conjunta, los ministerios de Salud y Educación nacionales presentaron el jueves los lineamientos para la vuelta a clases presenciales en los niveles inicial, primario y secundario. Según el protocolo, denominado Aulas Seguras, se armaron seis pilares para proteger a las comunidades escolares ante la pandemia: vacunación, uso de barbijo, asistencia cuidada, ventilación, higiene y limpieza y distancia.

Si bien se descartó, como ya había sucedido el lunes en la Ciudad, la obligatoriedad de presentar un pase sanitario para poder asistir a clases, la recomendación de las 24 jurisdicciones enfatiza que “la vacuna propia y del grupo es un pilar fundamental para proteger a las personas con factores de riesgo”. En varios distritos habrá vacunatorios en las escuelas para fortalecer la aplicación de vacunas contra el covid así como la cobertura completa de las vacunas del Calendario Nacional en estudiantes, docentes y el resto de comunidad educativa.

El barbijo debe ser usado por chicos a partir del nivel primario y por personas adultas de todos los niveles. Cuando no se puede usar barbijo, como en el momento de la comida o de la actividad física, se recomienda mantener una distancia de 1,5 metros.

Se elimina el sistema de burbujas. La sospecha y confirmación de casos requiere que se investiguen y corrijan condiciones que puedan estar aumentando el riesgo de contagios. No implica necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales. Las personas con sospecha o confirmación de covid-19 por cualquiera de los criterios vigentes, ya sean alumnos, alumnas o personal docente y no docente, no deben acudir a la escuela y deberán permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes para la población general. Así, quienes cuenten con esquema de vacunación completo realizarán siete días de aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas (o del diagnóstico en casos asintomáticos), con al menos 48 horas sin síntomas o con síntomas leves, más tres días de cuidados especiales. Los casos confirmados sin vacunación o con esquema incompleto cumplirán diez días de aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas o, para personas asintomáticas, desde la fecha del diagnóstico.

La ventilación del aula deberá ser constante y cruzada. Dentro de las aulas, se recomienda organizar los espacios comunes y compartidos (patios para recreos, comedores, etc.) con ventilación constante y el distanciamiento adecuado.