Aumentan los incidentes informáticos

Si bien el incidente informático que ayer afectó a numerosas instituciones del primer mundo no fue producto de un hackeo sino de un error de código, lo cierto es que estos inconvenientes digitales están en aumento.

Un reciente informe técnico elaborado por la consultora especializada en seguridad digital ESET reveló que durante 2023 al menos una de cada tres organizaciones en todos los países de América Latina sufrió por lo menos un incidente de seguridad. Por otra parte, el 23% de las empresas informó haber sufrido algún intento de ransomware (secuestro de sus datos) en los últimos 24 meses.

El estudio definió que buena parte de los problemas se originó cuando las empresas no actualizan sus softwares de manera activa. Por ejemplo, el 81% de los ataques utilizó vulnerabilidades antiguas y conocidas del paquete Office, que ya tienen sus parches de seguridad. El tema es que estas actualizaciones no fueron aplicadas en tiempo y forma y por eso ocurrieron los incidentes.

Por otra parte, el estudio detalló que una de cada cinco empresas fue blanco de un ataque de ransomware en el cual los piratas digitales “roban” y encriptan los datos y solo prometen devolverlos (y desencriptarlos) a cambio de una suma de rescate.

Sin embargo esto, que no es recomendado, no es tan común, ya que el 86% de las compañías afirmó que no está dispuesta a negociar y pagar sumas en dólares para recuperar lo perdido. De todos modos, en muchas ocasiones sí hay empresas que pagan para recuperarse del error.