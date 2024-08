Robert F. Kennedy Jr, descendiente del histórico clan político estadounidense que anunció el viernes que suspendía su campaña presidencial independiente, fue acusado por un excompañero de vender cocaína cuando era estudiante en la Universidad de Harvard.

En una nota publicada en el medio estadounidense The Atlantic, Kurt Andersen afirmó que, cuando estudiaba en Harvard en la década de 1970, le compró cocaína por 40 dólares a RFK Jr. y a su hermano Joseph P. Kennedy II -ambos sobrinos del presidente John Fitzgerald Kennedy, asesinado en 1963.

Elecciones en Estados Unidos: Robert Kennedy Jr se bajó de la carrera y apoyará a Donald Trump

"En algún momento durante mi primer año, probé la cocaína, me gustó y más tarde decidí comprarme un gramo", dijo Andersen. "Un amigo me contó que había un chico de nuestra clase que vendía cocaína. El traficante era Bobby Kennedy".

Robert F. Kennedy Jr, de 70 años, es un abogado ambientalista y un escéptico de las vacunas desde hace mucho tiempo, es conocido por sus pronunciamientos a veces extraños y por difundir teorías conspirativas a menudo peligrosas relacionadas con la salud.

Robert F. Kennedy Jr, descendiente del histórico clan político estadounidense, suspendió su candidatura presidencial y apoyó a Donald Trump, inyectando nueva incertidumbre a la carrera por la Casa Blanca.

Este año, Kennedy se presentó como candidato independiente a la Casa Blanca, pero su campaña electoral tuvo dificultades para ganar tracción entre los votantes tradicionales. El viernes, suspendió su candidatura y respaldó a Donald Trump. "Ya no creo que tenga un camino realista hacia la victoria electoral", dijo.

Kennedy , de 70 años, condenó la selección de la vicepresidenta Kamala Harris como abanderada demócrata sin una contienda primaria y citó una larga lista de quejas contra su antiguo partido que, según él, lo llevaron a "dar ahora mi apoyo al presidente Trump".

El escritor Kurt Andersen afirmó que, durante su etapa en la Universidad de Harvard RFK Jr le "preparó una línea para que la probara y me entregó una pajita de plástico de una pulgada y media de largo. Resoplé. Charlamos durante un minuto. Le pagué, creo, 40 dólares en efectivo", dijo Andersen.

"Era mucho dinero, el equivalente a 300 dólares de hoy. Pero la cocaína comprada a un Kennedy acompañado de un hermano Kennedy... el momento de glamour pareció valer la pena", escribió Andersen. "Lo llevé a su habitación. No sonrió ni me dio las gracias. Fue la última vez que le compré cocaína a alguien", dijo.

"Bobby Kennedy no era famoso, pero era la persona más famosa que había conocido", dijo Andersen. En palabras del autor, Kennedy era "un niño rico famoso que vendía una droga dura que podría haberle costado a él (o, más precisamente, a alguien que no era él ) una sentencia de varios años en prisión".

Andersen dijo que decidió revelar su experiencia debido al respaldo de RFK Jr. a Trump. "Si [Trump] llega a la presidencia, como Kennedy está trabajando para que suceda, quiere empezar a ejecutar a los narcotraficantes. Lo dijo en un discurso como presidente en 2018", afirmó. "Lo volvió a decir en 2022 cuando anunció su actual candidatura".

En un libro titulado Robert F. Kennedy Jr. and the Dark Side of the Dream, el biógrafo Jerry Oppenheimer detalló la larga historia de adicciones del excandidato, que comenzó a los 14 años, utilizando marihuana y los psicodélicos, pero que involucró las drogas duras, incluida la heroína.

"Robert Kennedy Jr. es adicto, ya que consumió heroína entre los 15 y los 29 años", dijo Kurt Anderson en una nota publicada en The Atlantic.

Foto: The Daily Mail

Dos meses después de que lo expulsaran de una de sus escuelas preparatorias por su participación en drogas, fue detenido por la policía. Más tarde, fue detenido en Cape Cod en agosto de 1970 por un cargo de posesión de marihuana, junto con el hijo de la hermana de JFK, Eunice Kennedy Shriver.

Durante su época en Harvard, dijo Oppenheimer, "el comportamiento de Bobby relacionado con las drogas se disparó, según recordaron sus amigos. Le dio LSD a un periquito que tenía como mascota y supuestamente obligó a su hermano David a tomar mescalina, un psicodélico aterrador. David miró a Bobby con ojos desorbitados y gritó: 'Te estás muriendo igual que papá'".

En el libro, un amigo de la escuela preparatoria recordó cómo una vez "Bobby" tomó una pastilla desconocida que encontró en el piso de un dormitorio, sin importarle qué era ni qué le haría: "Creo que su objetivo era simplemente drogarse a cualquier precio. Estaba interesado en actuar para causar impacto", le dijo al autor.

Cuando tenía 29 años, RFK Jr. sufrió una sobredosis en un avión y la policía lo encontró cargando heroína. Fue acusado de posesión de heroína y obligado a realizar cientos de horas de servicio comunitario y a permanecer dentro de los límites del estado de Nueva York.

