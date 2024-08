El candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunció el viernes la suspensión de su campaña electoral. Su decisión marca un giro dramático en la carrera hacia la Casa Blanca, luego de que el excandidato manifestara su apoyo hacia el republicano Donald Trump, a pesar de pertenecer a una de las familias demócratas más famosas.

"En mi corazón, ya no creo que tenga un camino realista de victoria electoral", dijo Robert Kennedy, durante un discurso en Phoenix, en el estado sureño de Arizona, culpando a "la censura implacable y sistemática" que ejercieron en su contra, según su interpretación.

"Por lo tanto, no puedo, en buena conciencia, pedirle a mi personal y voluntarios que sigan trabajando largas horas, o pedirle a mis donantes que sigan donando cuando no puedo decirles honestamente que tengo un camino real hacia la Casa Blanca", expresó Kennedy ante los medios. Como parte de su pedido, no solo instó a votantes de estados clave (llamados "péndulo") a votar a Trump sino que pidió a sus seguidores que voten por él en los otros estados en los que mantendrá su nombre en las papeletas.

Kennedy Jr. es conocido por su activismo antivacunas y por pertenecer una de las dinastías políticas más famosas de EE.UU.

Robert, sobrino del famoso expresidente demócrata John F. Kennedy, previamente había sido un crítico del Partido Demócrata y un firme defensor de sus propias propuestas independientes, pero hasta el momento no había optado por apoyar al candidato republicano. Después del anuncio, su círculo lo acusó de "traicionar los valores" de la familia Kennedy.

El nuevo alineamiento de Robert Kennedy Jr

En relación a su nuevo alineamiento político, el excandidato a la Casa Blanca reveló que su apoyo a Trump está basado en tres causas fundamentales que inicialmente lo motivaron a lanzar su candidatura. Según Kennedy, estas mismas causas lo llevaron a dejar el Partido Demócrata y a postularse como independiente.

En una de las últimas críticas, "Bobby" Kennedy condenó que se haya elegido a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata demócrata sin pasar por unas primarias y citó una larga lista de agravios contra su antiguo partido que, según dijo, le habían llevado a dar su "apoyo al presidente Trump".

En sus declaraciones, Kennedy también comentó sobre las reuniones que mantuvo con Trump. "En esas reuniones, sugirió que uniéramos fuerzas como un partido de unidad. Hablamos sobre el equipo de rivales de Abraham Lincoln, ese acuerdo nos permitiría estar en desacuerdo públicamente y en privado y furiosamente, si es necesario, sobre temas en los que diferimos, mientras trabajamos juntos en los temas existenciales en los que estamos de acuerdo", explicó Kennedy.

La suspensión de la campaña de Kennedy se produjo un día después de que Harris cerrara la convención demócrata que la invistió con un discurso en el que pidió dejar atrás "la amargura, el cinismo y las batallas divisivas del pasado" para abrazar "un nuevo camino", cuando faltan 10 semanas para las elecciones.

Por su parte, la familia del excandidato independiente, cuyo apellido sigue resonando en las altas esferas del poder en Estados Unidos, rechazó la decisión.

"La decisión de nuestro hermano Bobby de apoyar hoy a Trump es una traición a los valores que nuestro padre y nuestra familia más aprecian", dijo en X su hermana, Kerry Kennedy, activista de derechos humanos. "Es un triste final para una triste historia", añadió.

Donald Trump: "Quiero agradecerle a Bobby"

Trump, por su parte, agradeció a Kennedy por su apoyo y adelantó que viajará a Arizona para reunirse con él. "Quiero agradecerle a Bobby, eso fue muy amable. Es un gran tipo, respetado por todos", dijo el expresidente en un comunicado. Trump también adelantó que espera la participación de Kennedy en su campaña.

La noticia del respaldo a Trump llega en un momento en que Kennedy también estaba involucrado en cuestiones legales relacionadas con su campaña. Recientemente, se presentó un documento en Pensilvania que indicaba la retirada de Kennedy y su compañera de fórmula, Nicole Shanahan, de una impugnación sobre el acceso a las boletas en ese estado.

Sin embargo, este documento generó confusión, ya que la portavoz de la campaña, Stefanie Spear, aclaró que Kennedy no había dado su respaldo oficial a Trump. Del Bigtree, asesor de la campaña de Kennedy, también manifestó sorpresa por la situación, indicando que no estaba al tanto de la presentación y reiterando que no se había dado un respaldo oficial a Trump.

Con la suspensión de su campaña y el nuevo apoyo a Trump, Kennedy parece estar reconfigurando su papel en la política estadounidense a pesar de las críticas por su pasado demócrata. En tanto, se espera que estreche lazos con el magnate que competirá con Harris el 5 de noviembre.

En otro momento de su exposición, el excandidato independiente mencionó además varias historias extrañas, como que padece un gusano parasitario en el cerebro y que depositó un cachorro de oso muerto en Central Park, en Nueva York.

La historia del gusano y otros temas relacionados a su salud fueron parte de las principales objeciones y particularidades que rodearon su candidatura presidencial este 2024. Según su aclaración, en 2010 Robert de 56 años en aquel entonces, y se enfrentaba a pérdidas de memoria y confusión mental tan alarmantes que un amigo temía que pudiera tener un tumor cerebral.

Varios médicos observaron en ese momento una mancha oscura en los escáneres cerebrales del abogado ambientalista y concluyeron que tenía un tumor, según una declaración de 2012 revisada por The New York Times. En tanto, se programó inmediatamente un procedimiento en el Centro Médico de la Universidad de Duke, en el estado de Carolina del Norte, con el mismo cirujano que había operado a su tío.

Sin embargo, mientras preparaba su viaje hacia el centro médico, Kennedy recibió una llamada de un médico del Hospital Presbiteriano de Nueva York con una opinión diferente: creía que Kennedy tenía "un parásito muerto" en el cerebro. Este médico consideraba que la anomalía observada en los escaneos "fue causada por un gusano que ingresó en mi cerebro, se alimentó de una parte y luego murió", relató Kennedy en su declaración.

