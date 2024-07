Caso Loan: el ministro de Seguridad de Chubut habló sobre la chance de que el niño esté en la provincia

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, dio detalles sobre cómo abordarán la pista patagónica de Loan, luego de que un integrante del Ejército de esa provincia contara que vio al niño en Comodoro Rivadavia. El operativo de investigación se desplegó allí y en Santa Cruz.

El soldado contó que vio a un niño con las características al desaparecido en Corrientes y que le dijo: "Soy Loan". Tras esto se investigan los registros de las cámaras de seguridad para determinar si lo que dice el testigo es así.

Este lunes, además, se realizaron siete allanamientos, los primeros cinco fueron vinculados a casas de Carlos Pérez y Victoria Caillava.

El ministro de Seguridad de Chubut habló con TN y sostuvo que lo dicho por el soldado le parecía "una pista equívoca". "El militar retirado narró cuál es fue su experiencia de lo que vivió anoche y se verificó por medio de las cámaras lo que él declaró. Ahora hay que analizar las imágenes con rigor científico. Mi apreciación personal no coincide con las características físicas, parecería más grande en cuanto a edad, pero insisto en que hay que hacer las pericias correspondientes", detalló.

"Yo soy Loan", la frase que le escucharon decir a un chico y se activó su búsqueda en Comodoro Rivadavia



"Ahora el militar está ratificando su declaración y precisando más características de lo que vio. Me parece que es una pista equivoca. Es un caso con trascendencia nacional y me parece difícil que, alguien que desapareció a dos mil kilómetros, se pasee por una zona céntrica y a la vista de todos. Me parece algo ilógico", evaluó.

"Seguimos buscando más cámaras de la zona, mientras tanto se está tratando de mejorar la nitidez que capto al menor, ya que no se ve con claridad. La Justicia podría mostrarle las imágenes a los papás para que lo identifiquen. Todavía nadie sabe quién es el mayor con el que estaba ese nene", agregó.

"Este operativo nos genera complicaciones en el tránsito, pero bueno, todos queremos que aparezca Loan. Estamos colaborando con las fuerzas provinciales hasta tanto la Justicia disponga, pero se está trabajando también con el comando unificado federal", finalizó.