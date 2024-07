La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, que instruye la causa por la desaparición de Loan Peña, encabezó esta tarde una serie de allanamientos en distintos puntos clave de la zona de 9 de Julio, en particular en las inmediaciones de la casa de Abundio Escobar, un ambulanciero que el 20 de junio declaró ante la Justicia que había escuchado gritos. Según fuentes vinculadas con el operativo, las tareas dieron resultado negativo.

"Escuché gritos de un nene llamando a la madre", dijo entonces Escobar, afirmando que eran alrededor de las 18.30 y se trataban de gritos de una criatura y no de un ternero, como los fiscales sugirieron en el trámite de la declaración. Se trata del esposo de la directora del Hospital de 9 de julio, donde Victoria Caillava, una de las imputadas y detenidas, se atendió la noche que desapareció Loan.

Allanamiento en un nuevo campo de 9 de Julio, Corrientes

Es la primera vez que la jueza del caso Loan participa directamente en un procedimiento en el campo. La magistrada acompañó a las fuerzas de seguridad en los rastrillajes que se realizaron durante la tarde de este domingo en la localidad de 9 de Julio. Un buen rato después, se sumó al procedimiento el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, marcando también un hecho inédito desde el momento en que la Justicia Federal se hizo cargo de la investigación.

Cerca de las 20, la magistrada se retiró del lugar sin brindar precisiones a la prensa sobre el allanamiento. "No puedo hacer ninguna declaración, por respeto a la causa y la familia. La primera novedad importante se la vamos a dar a ellos", sostuvo. Pozzer Penzo sólo atinó a confirmar que este lunes indagará al expolicía Francisco Amador Méndez, el octavo y último detenido en la causa, señalado por ser colaborador de Walter Maciel.

Walter Maciel: “Estoy preparado para ser policía, no un preso”

El comisario Walter Maciel aseguró en su declaración indagatoria que está "detenido de forma injusta" y remarcó que está "preparado para ser policía, no un preso". Maciel está acusado de "sustracción y ocultamiento" de Loan Danilo Peña, de 5 años, desaparecido el 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio.

Walter Maciel

La indagatoria que la jueza Cristina Pozzer Penzo le tomó al jefe policial fue presencial y duró unas cinco horas. En la misma se despegó de las acusaciones, apuntó contra Laudelina Peña, tía del menor, y otras actitudes sospechosas por parte del resto de la familia. Dijo que Laudelina “mintió desde el día uno” y que le “puso una excusa de la señal o el crédito” para justificar no haber llamado a la policía rápidamente, mientras que sostuvo que el padre del niño “no estaba normal, tenía aliento etílico”.

"Insisto en esto, para mí Benítez y Laudelina tenían algo que ver. El padre no lo salió a buscar, la madre sí. Eso, conforme a mi experiencia, me llamó la atención", afirmó Maciel. "Quiero trabajar y colaborar, porque se han dicho millones de mentiras. Estoy preparado para ser policía, no un preso, sigo pensando en esa pobre criatura y pienso en el dolor del padre y la madre. Quiero que aparezca la criatura. Soy inocente, lo sostengo. Estoy detenido de forma injusta", cerró.

"Esperamos que alguien hable y aparezca pronto", el testimonio del hermano de Loan

José Peña, hermano de Loan, aseguró hoy que a 38 días de la desaparición del niño en Corrientes todavía no hay certezas de su paradero. "Nadie dice nada certero sobre Loan, esperamos que alguien hable y aparezca pronto", comentó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas en su casa de Corrientes.

Consultado sobre las distintas hipótesis que existen alrededor del caso y que involucran a varios familiares, dijo: "Yo solo quiero saber dónde está mi hermanito". "Hay muchas hipótesis y no hay que descartar ninguna", consideró. Al referirse al rol de su tía Laudelina Peña, quien se encuentra presa por el caso, expresó que se trata de un tema sensible para la familia.

"Imagínese a mi papá... yo estuve con ella seis, siete días, en ningún momento dijo nada", resaltó José Peña. Además, enfatizó: "A Laudelina no le creo más nada, que se encargue la Justicia de ella". A casi 40 días de la desaparición del pequeño Loan, la investigación todavía no se acerca a determinar qué fue lo que pasó una jornada en la que el niño fue a almorzar a la casa de su abuela junto a su padre.

