María Victoria Caillava, una de las detenidas por la desaparición de Loan Danilo Peña el 13 de junio, declaró durante horas para dar su versión de los hechos y repasó los momentos previos cuando fueron a almorzar a la casa de Catalina Peña, abuela del niño. La exfuncionaria dijo ser inocente y giró el testimonio hacia la venta de droga en 9 de Julio. Además, mostró como sospechoso a Antonio Benítez, esposo de Laudelina, quien también participó de aquella comida.

Durante su indagatoria, Caillava ratificó que Laudelina los invitó al almuerzo y que tuvo una conversación por WhatsApp donde la tía del menor les dijo que solo lleven lo que iban a tomar. Como la mayoría de los imputados, relató que todo el conflicto se desató cuando fueron hasta el naranjal: "Viene Laudelina porque recibe un llamado y me avisa que se iba porque el marido le avisó que Loan quiso venir con su papá y no había llegado".

Con la noticia de Loan desaparecido, Caillava y su esposo, el marino retirado Carlos Pérez, decidieron retirarse del campo ubicado en El Algarrobal. "Recibo un llamado de la abuela Catalina y me dice no aparece el muchachito. ´¿No se habrá subido a tu camioneta?´ Le digo, ´imposible porque mi marido siempre cierra con llave´, igual revisamos y avisamos que no estaba". Y detalló: "Nosotros volvemos. Llamo a la Policía y me dicen ´le paso su número a Torres´. Me llama Torres y le pedí que vayan lo antes posible y avisen a bomberos que ayuden en la búsqueda. Cargamos abrigo y agua y fuimos al campo".

Victoria Caillava hablando en TV, antes de ser detenida

En su testimonio, recordó cuando fue al hospital por un problema de tos y el viaje al día siguiente para Corrientes capital, donde tenía un turno médico. "Dicen que lavamos la camioneta y viajamos, pero no era así. Mi marido llama al comisario a pedir seguridad, porque yo tenía miedo. Nosotros pedimos llevar nuestro vehículo para que quede secuestrado y así estar más seguros", manifestó sobre el audio que Pérez le mandó a Maciel antes de quedar detenidos.

"No nos opusimos a nada y por eso de buena fe fuimos avisando los movimientos por si nos necesitaban. No cabe en mi cabeza como se dijo secuestrar a un niño o atropellarlo", expresó sobre las hipótesis que se manejan en el caso. Y luego, de forma intempestiva, cambió de tema: "Siento que soy la única idiota del pueblo que colabora para que se descubra quién vende droga en el pueblo".

Caillava dijo ser colaboradora de la Policía Federal

En medio de su declaración, Caillava habló sobre la venta de drogas en 9 de Julio y habló de su vínculo con la policía."Tengo miedo de hacerlo por riesgo a mi familia, pero siento que soy la única idiota del pueblo que colabora con la Policía Federal de Goya y Buenos Aires para que se descubra quién vende droga en el pueblo", indicó.

Antonia Benítez, tío de Loan Peña

"Todos saben, pero nadie dice nada. Brisa Contreras (vecina) es la persona que me acusa en Crónica TV, es la pareja de uno de los vendedores de droga más grande del pueblo y yo colaboro hace dos años y ella miente", acusó luego.

Luego retomó su argumento de inocencia: "Estamos encerrados injustamente. Somos inocentes. Personas de bien que aportamos y pagamos todos los impuestos, trabajo de bien, nunca tuvimos problemas con la justicia".

Victoria Caillava habló sobre Loan y apuntó a Benítez

Sobre el almuerzo, indicó que en la mesa de los mayores el único menor que estaba al lado de su papá era Loan ya que los demás niños se encontraban en otra mesa. También sostuvo que era la primera vez que lo veía. "Yo lo vi un niño muy vivo, hablaba perfectamente, dijo que era de Boca. Se lo escuchaba hablar bien, no era tímido, yo lo vi muy saludable, muy vivo", describió.

La declaración de Antonio Benítez, esposo de Laudelina Peña: "Creo que a Loan se lo llevaron"

"Lo único raro que vi en ese almuerzo, Benítez no habló en toda la mesa", dijo Caillava respecto al esposo de Laudelina, también en la mira de la Justicia.

Sobre la declaración de la tía del menor, quien la acusó de matar al ñiño junto a Pérez y luego se desdijo, declaró: "Me sorprendió porque no atropellamos a nadie, no tuvimos a Loan en nuestra camioneta ni el auto, pienso que está encubriendo y no entiendo por qué me acusa a mí".

Por último, antes de finalizar su testimonio, expresó: "Ruego a Dios que Loan aparezca con vida. Tengo mucha confianza en este juzgado porque nosotros somos personas inocentes. Con mi esposo hicimos todo lo posible por la investigación, los vehículos entregamos y no sé quién quedó a cargo".

