La declaración de Antonio Benítez, esposo de Laudelina Peña: "Creo que a Loan se lo llevaron"

Antonio Benítez, el esposo de Laudelina Peña y uno de los primeros detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña, declaró este miércoles durante varias horas ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. En esa instancia, el imputado por ocultamiento y sustracción de un menor indicó que cree que a su sobrino político "se lo llevaron".

“No nos dimos cuenta en qué momento salió de ese lugar. No sé qué pasó, ni dónde está, ni quién lo llevó. Por la forma en que lo buscamos, creo que se lo llevaron”, señaló sobre su hipótesis acerca de la desaparición del niño.

Caso Loan: declaró Daniel "Fierrito" Ramírez y aseguró que él y su esposa son inocentes

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Voy solo, los chicos estaban jugando sobre una sábanas y voy solo me dirijo hasta la planta… Había poquitas y me senté… A los diez minutos llega [Daniel] Ramírez con la señora [Mónica del Carmen Millapi] y todos los chicos", detalló sobre el paseo por el naranjal, el último momento en el cual Loan fue visto.

Y agregó: "En eso que estábamos suena el teléfono de Ramírez y él se aleja, habrá hablado un 15 minutos, cortó y le dije ‘vamos’, seguimos camino íbamos hablando, cuando llegamos a 150, 200 metros. Y ahí nos damos vuelta y dice 'falta mi sobrino Loan'. En eso saco mi teléfono le llamo a mi señora y le dije si estaba Loan ahí, y dijo que no”.

Acto seguido, según contó, entró a campos de la zona y les preguntó a los vecinos por el chico, pero no tuvo novedades sobre el niño. Luego, cuando se hizo de noche, buscó una linterna para continuar con la averiguación del paradero de Loan. También mencionó un pozo que interesó supuestamente al comisario Walter Maciel, preso en la misma cárcel que él.

Antonio Benítez indicó que desconocía la versión del accidente que señaló su esposa, Laudelina Peña.

Además, se refirió a las acusaciones en su contra: "Desconfían de mí porque fui el último que lo vi, pero yo lo dejé de ver [a Loan] cuando estaba con los sobrinos de Ramírez y Millapi”.

Sumado a esto, aseguró no conocer al exmilitar Carlos Pérez y a su esposa, María Victoria Caillava, a pesar que una de sus hijas y su mujer la tenían agendada en su teléfono como “tía Victoria” “En la comida fue la primera vez que los vi. No suelo ir a la casa de ellos, mi señora es la que va”, expresó. Sobre la versión del accidente que introdujo su mujer, aseguró que “se enteró por la tele”.

Pese a que respondió todas las preguntas, la Justicia sostiene que Benítez no logró establecer con certeza qué hizo entre las 14:25 y las 18:30 del 13 de junio pasado, momento en el que el pequeño desapareció.

Los maltratos durante la detención y las amenazas para culpar a alguien

Durante su declaración, Benítez aseguró haber sufrido apremios policiales. “Después estuve en la casa de mi suegra, después me llevan hasta la escuela unos policías, y después me piden el teléfono, y les dije que estaba sin batería... Después me esposaron me pegaron, me dijeron que tienen el modo de hacer hablar”, aseveró.

Además, denunció que la Policía correntina le pidió que culpe a alguien en torno a la desaparición del chico. "Hasta pidieron que culpe a alguien. Era a Macarena Peña [la hija de Laudelina] o a Mónica Millapi. Yo les decía '¿Cómo voy a culparlas, si yo no las vi'", indicó.

En su declaración, Benítez confirmó un dato que había dado Laudelina sobre el comisario Walter Maciel: "Decían que los policías les sacaban fotos a los chicos en la escuela”.

También relató que sufrió maltratos en los primeros días de la desaparición del chico: "Estuve sin comer. Estuve esposado en una esquina, recién domingo al mediodía nos pusieron en el calabozo de 9 de Julio, al fondo de la comisaría. El domingo me había desmayado y cuando me desperté me había dado agua Noguera [María, la mamá de Loan]. Después me llevaron al hospital y el lunes vino la doctora a revisarme. Vio que estaba bien y el martes nos trasladaron a Goya”, describió.

Asimismo, indicó que desde un primer momento puso su celular a disposición de la Justicia para que sea peritado, ya que no tiene "nada escondido". Sumado a esto, confirmó un dato que había dado Laudelina en su declaración del martes por la noche sobre el comisario Maciel: “Decían que los policías les sacaban fotos a los chicos en la escuela”.

Su relación con el abogado José Fernández Codazzi

En un tramo de su declaración, Benítez también se refirió a la relación que mantuvo con el abogado José Fernández Codazzi, quien en un momento se autoproclamó como su defensor y quien también fue el que llevó a Laudelina a declarar la versión del accidente.

“El Sr. Maciel me llegó con un papel firmado por mi señora que el Dr. Codazzi iba a ser mi abogado”, contó sobre los primeros momentos posteriores a la detención. En ese sentido, aseguró que él quería ser defendido por su letrado, con quien llegó a hablar, pero que "al otro día llegó el abogado Codazzi”.

Consultado por los fiscales sobre por qué decidió firmar el documento que le llevó el comisario de 9 de Julio, explicó que lo hizo porque vio el número de documento de su esposa, pero que "en ningún momento" habló con ella. “Al final no me representó, me hizo firmar el papel, pero no habló de honorarios”, agregó.

mb / ds