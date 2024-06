Giro en el caso Loan: la tía Laudelina declaró que el nene fue atropellado en la búsqueda

Laudelina Peña salió de su casa con un bolso. Fue el viernes a la tardecita. Se subió a un auto con su abogado defensor José Codazzi y su hija. Muchos pensaron que había sido citada por la Justicia Federal, que iba a prestar declaración testimonial como los padres y hermanos de Loan. Pero no.

La tía del nene de 5 años, que desapareció en la provincia de Corrientes el jueves 13 de junio pasado, después de un almuerzo familiar en la casa de su abuela, se presentó en la fiscalía de turno para denunciar que Loan fue atropellado por la camioneta de la pareja detenida, la exfuncionaria María Victoria Caillava y el exmilitar Carlos Pérez, y que ella fue “amenazada de muerte” para no contar la verdad.

“Yo vi cómo alzaban a Loan desvanecido”, fue una de las frases que supuestamente Laudelina le dijo al fiscal correntino Gustavo Robineau, a cargo de la fiscalía de investigaciones complejas, y tres secretarios. La declaración duró poco más de media hora y, según fuentes del caso, fue filmada para que pueda ser evaluada por la Justicia Federal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La explosiva declaración de la tía de Loan sorprendió a todos, en especial a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y al fiscal Mariano de Guzmán, quienes esta semana se hicieron cargo de la investigación. La mujer se presentó de manera voluntaria y no quedó detenida porque denunció amenazas y homicidio culposo.

La nueva versión indica que el chiquito habría sido arrollado por la camioneta Ford Ranger blanca de Caillava y Pérez. Laudelina había declarado inicialmente que ella acompañó a los chicos hasta el naranjal, pero que regresó unos metros antes de llegar.

A la vuelta –según su nueva versión– habría sido testigo del momento en el que la pareja arrolló al nene. “Escuché el golpe”, manifestó y aseguró que Caillava le pidió que no contara nada. “Me dijeron que lo llevaron al hospital”, destacó en otro tramo de su declaración.

Laudelina es la mujer de Antonio Benítez, uno de los seis detenidos que tiene el caso hasta el momento. Desde el primer día, e incluso después que su pareja declarara su inocencia en la indagatoria, ella sostuvo la teoría de la desaparición. Y lo hizo en varios canales de televisión.

Este jueves, en una entrevista con el canal de noticias de TN, sembró dudas sobre el accionar del comisario Walter Maciel, otro de los arrestados, al afirmar que estando en la comisaría escuchó cuando desde la radio policial le decían que habían encontrado a Loan.

“Yo estaba en la comisaría. Nos llevaron a tomarnos declaración, pero nunca nos tomaron nada. Cuando dijeron por la radio que había aparecido Loan. Era el comisario Maciel que le decía a un móvil de la radio que tenía trabajando. Después, cuando fuimos a mirar la huella de las zapatillas estaba Alfonso, que es mi suegro, otra señora vecina que es de acá del pueblo con su marido y su hija”, indicó.

Ese mismo día, por orden de la Justicia Federal, allanaron su casa y, entre otros elementos de prueba, se llevaron varios teléfonos celulares que desde el viernes están siendo peritados por la Policía Federal (PFA) en la Ciudad de Buenos Aires.

Veinticuatro horas después, y de manera llamativa, la tía de Loan decidió cambiar su versión. Al fiscal le dijo que no habló antes por miedo y aseguró que la exfuncionaria Caillava, con la que supuestamente habría trabajado, la había amenazado de muerte. Curioso.

A partir de esta declaración, los investigadores del caso ordenaron un operativo en un basural de la localidad correntina de 9 de Julio y en un campo perteneciente a la exfuncionaria detenida, pero no hallaron ningún rastro del nene. Este domingo habrá más operativos de rastrillajes (ver página 48).

“Faltan pruebas para sostener esta teoría”, coinciden los investigadores. Laudelina aseguró que no sabe dónde enterraron el cuerpo y el abogado de la pareja detenida, Ernesto González, anticipó que pedirá que sus defendidos sean citados a declarar para aclarar esta situación. Desde que fueron detenidos ni Pérez ni Caillava hablaron con la Justicia. De los seis detenidos solo declararon Antonio Benítez, el marido de Laudelina, y Mónica del Carmen Millapia, también presente en el almuerzo familiar. Ambos negaron la acusación sobre un posible rapto e insistieron con la teoría que Loan se perdió cuando regresó solo a la casa de su abuela. Y nada dijeron sobre la pista del accidente.

La sospecha sobre Pérez y Caillava surgió al cumplirse una semana de la desaparición de Loan, cuando los perros adiestrados en búsqueda de rastros de personas desaparecidas marcaron la Ford Ranger blanca y el Ford Ka rojo de la pareja.

Los acusados habían llegado a la casa de la abuela Catalina en la camioneta y al otro día usaron el coche para viajar a la ciudad de Resistencia. Según Laudelina, la exfuncionaria la obligó a plantar la zapatilla de Loan que fue hallada a tres kilómetros del naranjal. “Caillava me trajo el botín de Loan y me dijo que me iba a matar si no lo ponía en el campo”, le habría dicho la mujer al fiscal.

“Esto es una puesta en escena”

L.N.

El abogado de la familia de Loan reveló anoche que la mamá se descompensó cuando supo de la versión de Laudelina Peña.

“Ella no estaba viendo TV y le tuvimos que contar lo que había pasado. Le hice un par de explicaciones, y obviamente, se puso muy mal”, aseguró Gustavo Briend, en declaraciones a C5N.

El abogado de la familia de Loan –sobre el relato que hizo la tía del nene que desapareció el 15 de junio pasado–, aseguró que no le cierra. “La familia piensa con sentido común y todo indica que esto es una puesta en escena, por la manera en que se dio y dónde se dio”, indicó Briend.

Para Briend la hipótesis de Laudelina “parece inverosímil y pedimos que declare ante la Justicia Federal”. “Quisimos hablar con ella porque dice que fue amenazada de muerte, pero no la pudimos ubicar”, agregó.