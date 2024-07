Le pagaron $ 50 mil y todo lo que dijo antes "fue mentira": la declaración de Laudelina, tía de Loan Peña

La tía de Loan Danilo Peña, Laudelina, prestó declaración frente a la jueza Cristina Penzo donde "pidió perdón" por mentir en primera instancia, mientras que sostuvo que al niño, de 5 años, "se lo llevaron".

Ni bien comenzó la indagatoria, que ocurrió este martes a las 20.13, Laudelina pidió perdón por mentir en la primera declaración: "No fue mi intención, fue del abogado Codazzi que vino a mi casa, nos amenazó a mí y a mi hija, fue el 27 a la mañana.

Y continuó: "El 28 a la mañana aparece de vuelta diciendo que las dos debíamos ir a declarar. Volvió a la tarde, nos hizo un video donde nos enseñó como tenía que hacer la declaración, sino íbamos a quedar presas. Después nos levantó en el coche que andaba con otro hombre barbudo, en el camino nos dijo que nos llevaba a Corrientes. Después cambió de auto, nos subió a una camioneta donde en Corrientes se subió otro hombre gordo, que él iba a arreglar todo y nos prometió una casa, moto y hasta auto".

"Nos llevó a un alojamiento, custodiados con un personal de civil que dijo era policía y nos dejó ahí hasta las 2 de la mañana de ahí nos llevó al Juzgado a declarar acompañado por los otros dos. Tenía que declarar lo que nos enseñó, yo tenía miedo por mi hija. De ahí declaré, nos llevaron al alojamiento, nos dieron cena, nos tuvieron ahí", continuó.

La tía del niño desaparecido también sostuvo que después de declarar frente al fiscal provincial recibió dinero: "Me dieron 50 mil pesos que tenía en el bolsillo de la campera. Quise dárselos a la jueza pero no pude".

"Todo eso que declaré de la señora Victoria y de la zapatilla fue mentira, enseñado por el abogado", detalló en el documento publicado por Noticias Argentinas. "El miedo que yo tengo es contra el abogado y contra los políticos, porque no sé que va a pasar de ahora en adelante". Y agregó que la amenaza que recibió venía "del abogado y el otro que estaban en la camioneta, cadena perpetua por algo que salió mal de mi teléfono y el de mi hija".

Por el mismo camino que declararon varios de los participantes del almuerzo en la casa de la abuela Catalina, Laudelina explicó: "Los chicos comieron y fueron los primeros que se levantaron de la mesa. Loan estaba con su papá. Él se quería ir a traer los animales que estaban en el camino pero el papá nunca le dio importancia. Le dijo ´anda a jugar con los chicos´. Él se fue a jugar y a tomar mandarinas. Nosotros nos fuimos a lavar los servicios".

En este marco, detalló el recorrido que hicieron y ratificó que acompañó a los adultos hasta que en un momento se volvió con Camila, prima de Loan.

Durante su testimonio informó que buscaron a Loan toda la tarde hasta que, tipo las 1.30 de la madrugada del viernes 14 de junio, "suena el radio y dicen ´jefe o encontramos al nene, estaba en una tapera, está asustado pero está bien´. Era una alegría, salió el comisario y nos felicitó a todos, estaban ahí Ramírez y Millapi. Maciel nos dice que esperemos ahí que iban a buscar a Loan".

Con respecto al momento de la zapatilla, la mujer indicó: "Estaba el comisario con su amigo Méndez que le había avisado que había encontrado, el comisario estaba en el lugar hablando por teléfono no sé con quién. Con un palo que teníamos Macarena saca la zapatilla, lo pone más adelante del barro donde estábamos. El comisario nos dijo que dejemos porque íbamos a borrar las huellas y que él iba a llamar a los peritos. Nosotros nos fuimos y salimos de vuelta en el camino, de ahí no sé qué pasó".

Frente a este testimonio, el Juzgado Federal solicitó la detención del policía retirado.

Acerca del momento en el que José Codazzi pasó a ser su abogado, Laudelina respondió: "El 27 de junio fue a mi casa y me dijo que era el defensor de Antonio y si necesitaba que también fuera el mío".

Fue en las próximas horas cuando la mujer denuncia que Codazzi amenazó y sobornó a ambas para que declare sobre el accidente.

Cuando fue consultada sobre qué cree que pasó con Loan, manifestó qué pudo ocurrir y hasta dio nombres: "Para mí se lo llevaron, no sé quién pudo haber sido. Ramírez, Benítez o Millapi, eran con las tres personas mayores que estaban con él". "Yo me fui hasta el alambrado, por eso estoy segura que estaba con ellos", agregó la detenida.

Asimismo, contestó cuándo fue la última vez que vio a su sobrino: "Cuando él pasó la tranquera con los otros chicos. No vi que le chocó la camioneta, pero pudo haberle levantado, si alguien lo llevó y lo entregó. Pudo haber sido Ramírez, o Méndez o cualquiera".

Y finalizó: "A eso de las cuatro y media llega la mamá de Loan. Se bajaron antes de llegar a la casa, cerca de la escuela, llegó con mi cuñada y atrás la camioneta de Pérez. Yo les pregunté a la señora si no lo habían encontrado y me dijeron que no. Ella se metió para adentro del alambrado, la señora dio que había que buscar por la costa del monte y la laguna. La camioneta se fue por el camino hasta la casa. Seguimos buscando toda la tarde, hasta que después buscaron solo los que tenían linterna. La señora siguió buscando, el marido no, dijo que no podía caminar, no sé que tenía y se quedó en la casa. A la noche me lleva el comisario a declarar, pero no me tomaron nada. Tipo las 1.30 suena el radio y le decían “jefe o encontramos al nene, estaba en una tapera, está asustado pero está bien” era una alegría, salió el comisario y nos felicitó a todos, estaban ahí Ramírez y Millapi".

Los próximos que declararán

Daniel "Fierrito" Ramírez y Antonio Benítez declararán hoy en el marco de la investigación por la desaparición de Loan luego de que la jueza Cristina Penzo determinó modificar ciertas fechas de las próximas declaraciones debido a que la indagatoria de Laudelina, la tía de Loan, se adelantó y se llevó a cabo el martes.

Según pudo saber Noticias Argentinas, este miércoles a las 11.00 los dos imputados por el delito de sustracción de menores declararán frente a la jueza de manera presencial. Para la Justicia tanto Ramírez, como Benítez, colaboraron para que María Victoria Caillava y Carlos Pérez logren captar a Loan y trasladarlo a un destino desconocido.

De esta manera, Penzo solicitó que sus indagatorias se adelanten para este miércoles, ya que sus fechas estaban determinadas para el próximo lunes 22 de julio, junto con Mónica Millapi.

Con respecto a los demás acusados, este jueves declararán el matrimonio detenido y el viernes 19 le tocará al ex comisario de 9 de Julio, Walter Maciel.

La jueza Penzo dictaminó que los siete acusados son coautores penalmente responsables "prima facie" en orden al presunto delito de sustracción de un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviese u ocultare.

El documento señala además que, esa sustracción y ocultamiento, no excluye la existencia de otros posibles delitos de los que el niño pudiera haber sido víctima en el lugar de los hechos.