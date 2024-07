El caso por la desaparición del niño de 5 años Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes ya alcanzó los 30 días. Durante ese período, la investigación pasó por todo tipo de estadíos, y aunque aún no se ha podido encontrar a Loan, las últimas jornadas arrojaron revelaciones clave para el desarrollo de la causa.

Es que desde el inicio, la Justicia sostuvo la hipótesis de que el nene se perdió, por lo que tres personas que lo acompañaban fueron imputadas por "abandono de persona", siendo la carátula inicial y principal hipótesis de la investigación. Sin embargo, once días después cambió la carátula del expediente a "captación de menores para fines de trata", y desde entonces la causa se mantiene bajo secreto de sumario en la Justicia federal.

La desaparición de Loan Danilo Peña

Loan Peña, de 5 años, fue visto por última vez el jueves 13 de junio en un monte cercano a la localidad de 9 de Julio, en Goya, Corrientes. Desde entonces las autoridades emprendieron la búsqueda que derivó en los arrestos de familiares y allegados, funcionarios locales y un comisario, totalizando seis detenidos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La detención de Pérez y Caillava

El marino retirado Carlos Pérez es protagonista junto a su esposa, María Victoria Caillava, de la última foto donde se vio a Loan en el almuerzo organizado en el paraje El Algarrobal.

El hombre de 62 años negó en todo momento haber participado de la desaparición. "Estuvimos con María Victoria, con mi esposa, participando de ese almuerzo donde se perdió el niño Loan. Quiero aclarar que nosotros fuimos invitados por la abuela, que era señora Catalina, de 87 años, amiga de mi esposa. Al resto de las personas no conocíamos a nadie", les dijo por audio a excompañeros de la armada. Luego agregó: "Lamentablemente por la desaparición del niño pero nosotros pasamos un momento muy agradable. Cuando nos retiramos del lugar, todo lo que se comenta en la televisión, el niño desapareció. Después nosotros participamos de la búsqueda. Estuvimos todo ese día, hasta las 11 o 12 de la noche, participando de la búsqueda del niño. Y los días posteriores también, colaborando en todo lo que se podía".

Caso Loan: Camila, la prima del niño, denunció amenazas y dijo que le ofrecieron "una nueva vida en Brasil"

La confesión de Laudelina Peña

En un primer testimonio, la tía de Loan, Laudelina, sostuvo la hipótesis de que habría muerto producto de un accidente, instalando la teoría de que el matrimonio en cuya camioneta encontraron rastros de sangre del joven fueron responsables.

Sin embargo, tanto la hija de Laudelina, Macarena, como la prima del menor, Camila, denunciaron amenazas y descartaron la versión del accidente. La hija de Laudelina dijo que el abogado de su madre, José Codazzi, fue quien supuestamente la sobornó para que siembre la hipótesis de la muerte de Loan tras ser atropellado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

La tía de Loan, Laudelina Peña

La "ansiedad" del gobernador Valdés

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, luego de que declarara por primera vez la tía de Loan, Laudelina, y afirmara que el niño había muerto atropellado, publicó en sus redes sociales que el caso estaba cerca de su resolución.

El 24 de junio, Loan Peña llevaba once días desaparecido cuando Valdés dio una primera conferencia de prensa sobre el tema en la que dijo que sería "un posible caso de trata de personas" y aclaró que no era su voz la que circulaba en un audio presuntamente armado con inteligencia artificial.

Caso Loan | Sin respuestas a 27 días de su desaparición, habló el gobernador Valdés sobre su tuit: "En ese momento me ganó la ansiedad"

Luego, el 29 de junio, cuando declaró por primera vez Laudelina, publicó en la red social X: "Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan".

Y después agregó: "Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincia de Corrientes y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que procese conforme a derecho".

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés

Vale destacar que aquella declaración de Laudelina Peña fue muy cuestionada no solo por lo que dijo sino porque eludió a la justicia federal y se presentó a declarar en la justicia provincial, que ya no tenía el caso. Por eso, hubo hasta legisladores opositores que salieron a pedir entonces que el gobernador diera explicaciones por sus dichos.

Este miércoles 10 de julio, a 27 días de la desaparición de Loan Peña, Valdés dialogó con la prensa local y aseguró que "siempre hay carancho de todo tipo" al referirse a la utilización política que se viene realizando del caso del menor de cinco años que fue por última vez visto el jueves 13 de junio tras almorzar en la casa de su abuela Catalina.

"En ese momento me ganó la ansiedad y solamente un desalmado no puede estar ansioso", reconoció, sobre las publicaciones que había realizado en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

Las imágenes de explotación sexual infantil en el peritaje a Carlos Pérez

En medio de un peritaje de celulares a 28 días de la desaparición de Loan Peña, la Justicia encontró el jueves en el teléfono del marino retirado Carlos Pérez visitas a páginas de explotación sexual infantil y también acceso a pornografía de adultos.

Caso Loan: hallaron imágenes de explotación sexual infantil en el teléfono del capitán de navío retirado Carlos Pérez

Además de estos datos, la PFA también encontró numerosos audios y mensajes borrados. Hace días, cuando el tema comenzó a escalar en la agenda pública y los reclamos se hicieron más fuertes, la ministra Patricia Bullrich adelantó que hubo información eliminada por los acusados que ya no puede recuperarse.

Carlos Pérez y María Victoria Caillava, el matrimonio principal acusado por el caso Loan Peña.

Laudelina confesó que mintió en su declaración

La nueva abogada de Laudelina, Mónica Chirivin, confirmó que su clienta “se quebró” y confesó que mintió en su declaración donde sostuvo que María Victoria Caillava y Carlos Pérez atropellaron a Loan.

Chirivin asumió a la defensa de la tía del menor desaparecido el pasado miércoles, pero recién este jueves logró mantener una reunión con Laudelina donde allí la mujer se habría quebrado y confesado que “es falsa” su declaración contra el matrimonio detenido.

Asimismo, en TN informaron que durante la reunión la mujer sostuvo que la denuncia contra la exfuncionaria de 9 de julio y el excapitán de la Armada “era falsa” y que “fue utilizada como un chivo expiatorio”.

Desde el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza, Laudelina siguió por el mismo testimonio de su hija Macarena sobre que fue sobornada y amenazada por José Codazzi, su anterior abogado.

A esta denuncia, también se le suma que Macarena manifestó en su declaración que en el auto con el que fueron a Corrientes también viajaba un senador provincial.

“Nos cambiaron de vehículo en una estación de servicio, después en el trayecto a Corrientes Capital. Ahí subió una persona que quiero identificar, que se trata de un senador de Corrientes. Por fotos sé que es Diego Pellegrini. Estoy el 90% segura que es esa persona, pero necesito reconocerlo cara a cara. Al amenazarnos, nos dijeron que por nuestra seguridad nos iban a dar una casa. Manejaba el abogado, él era el acompañante y nosotras estábamos atrás”, contó la hija de Laudelina.

JD / Gi