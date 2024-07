Caso Loan: renunció el Ministro de Seguridad de Corrientes y ya tiene reemplazante

El caso de Loan Danilo Peña suma un nuevo episodio este viernes, a 29 días de su desaparición, luego de que el ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, decidiera renunciar a su cargo. El poder ejecutivo correntino continúa siendo blanco de críticas por el caso del menor de 5 años, de quien no se sabe nada desde el 13 de junio cuando almorzó por última vez en la casa de su abuela Catalina, en el paraje El Algarrobal de la ciudad de 9 de Julio.

El sábado 29 de junio, luego de que Laudelina Peña (tía de Loan) dijera que había sido atropellado y enterrado por Victoria Caillava y Carlos Pérez, el gobernador local Gustavo Valdés infirió que la dramática trama estaba cerca de resolverse. Sin embargo, con el correr de los días, aparecieron más pistas que dispararon otras hipótesis, ninguna con resultados contundentes que llevaran a encontrar a Loan. El propio Valdés reconoció que "le había ganado la ansiedad".

Loan Danilo Peña desapareció hace 29 días

Con todo, la falta de resultados generó este viernes la renuncia de Duarte. En las próximas horas asumirá el cargo el diputado Alfredo Vallejos y se espera que el lunes 15 de julio el gobernador Valdés le tome juramento en Casa de Gobierno.

Quién es Alfredo Vallejos, el diputado que va a ocupar el cargo de Ministro de Seguridad en Corrientes

Vallejos es diputado nacional desde 2023 por el partido de la Unión Cívica Radical. Su periodo iba a durar hasta 2027, pero ante esta nueva función que cumplirá no hay información sobre qué sucederá.

Esta renuncia se da en la misma jornada en la que Fernando Burlando anunció que denunciará en los Tribunales de Comodoro Py al Gobierno de Corrientes por encubrimiento agravado. "¿Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados'", sostuvo Burlando.

Alfredo Vallejos será el nuevo ministro de Seguridad de Corrientes

En este marco, el abogado subrayó que "la situación es inmanejable" y que hay "varios motivos" por lo que él y su equipo decidieron hacer la denuncia. "Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?", manifestó.

La última confesión de Laudelina Peña

La nueva abogada de Laudelina, Mónica Chirivin, confirmó que su clienta “se quebró” y confesó que mintió en su declaración donde sostuvo que Caillava y Pérez atropellaron a Loan.

Chirivin asumió a la defensa de la tía del menor desaparecido el pasado miércoles, pero recién este jueves logró mantener una reunión con Laudelina donde allí la mujer se habría quebrado y confesado que “es falsa” su declaración contra el matrimonio detenido.

El padre de Loan se reunió con Bullrich y luego se descompensó en la marcha en el Obelisco

Según informó Noticias Argentinas, fue la propia abogada quien confirmó esta noticia, que daría un nuevo giro a la causa, motivo por el cual pediría que la tía de Loan vuelva a declarar.

