Caso Loan: Valdés desplazó a la cúpula policial correntina a más de un mes de la desaparición del niño

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, desplazó este jueves 28 de julio a la cúpula de la Policía provincial, según confirmaron fuentes oficiales a PERFIL, en medio de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña y las acusaciones que apuntan a la responsabilidad de Walter Maciel, miembro de la fuerza que actualmente se encuentra detenido.

El ex comisario de la localidad de 9 de Julio está preso por presunto encubrimiento y amenazas en la causa por la desaparición del niño de 5 años, ocurrida el pasado 13 de junio en el paraje rural Algarrobal, cuando salió a buscar naranjas y no volvió.

"Mediante los decretos n° 1840 y 1841, puse en funciones a Miguel Ángel Leguizamón como nuevo jefe de la Policía de Corrientes y a Walter Aceval como subjefe de la fuerza provincial", anunció Valdés en su cuenta de X. Se trata del segundo cambio en la cúpula policial desde que desapareció Loan, 35 días atrás.

Asimismo, Francisco Amado Méndez, policía retirado, también fue detenido en las últimas horas como sospechoso del caso, luego de que la tía de Loan, Laudelina, lo implicara en su declaración indagatoria. Pero ya estaba presente en la causa sospechado como un “informante” en la agenda de contactos de Maciel.

Leguizamón reemplazó al comisario general Arnaldo Molina, quien había asumido luego de la desaparición de Loan. Tampoco es la única consecuencia por el caso, ya que la semana pasada Valdés echó al ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, y esta semana puso en su lugar a Alfredo Vallejos.

El gobernador tomó esta decisión justo cuando la jueza Pozzer Penzo, a cargo de la investigación del caso, decidiera citar a testimonial al senador provincial Diego Martín Pellegrini, una de las espadas políticas del gobernador de Corrientes que fuera señalado por la tía de la víctima como el responsable de haber intentado instalar la versión del accidente a cambio del pago de 50 mil pesos.

Más acusaciones de la familia de Loan contra la Policía

La pareja de Laudelina Peña, Daniel Benítez, aseguró que la Policía correntina le pidió que culpe a alguien en torno a la desaparición de Loan al declarar durante varias horas ante la jueza federal de Goya.

"Era a Macarena Peña o a Mónica Millapi", explicó el hombre que se encuentra detenido por el caso. Indagado tras ser imputado por el delito de "sustracción de menores", Benítez sostuvo que creen que a Loan se lo llevaron, pero no sabe quién.

"Voy solo, los chicos estaban jugando sobre una sábanas y voy solo me dirijo hasta la planta… Había poquitas y me senté… A los 10 minutos llega Ramírez con la señora y todos los chicos", detalló sobre el paseo por el naranjal.

"En eso que estábamos suena el teléfono de Ramírez y él se aleja, habrá hablado un 15 minutos, cortó y le dije 'vamos', seguimos camino íbamos hablando, cuando llegamos a 150, 200 metros. Y ahí nos damos vuelta y dice 'falta mi sobrino Loan'. En eso saco mi teléfono le llamo a mi señora y le dije si estaba Loan ahí, y dijo que no", continuó con el relato.

Sobre el momento de su detención, el tío de Loan denunció el violento accionar de los agentes policiales: "Me esposaron, me pegaron, me dijeron que tienen el modo de hacer hablar y hasta pidieron que culpe a alguien. Era a Macarena Peña o a Mónica Millapi".

En este sentido, el hombre agregó: "Yo le decía cómo voy a culparlas, si yo no las vi".

"Estuve sin comer. Estuve esposado en una esquina, recién domingo al mediodía nos pusieron en el calabozo de 9 de Julio, al fondo de la comisaría", manifestó acerca del maltrato que padeció en los primeros días de la desaparición del menor.

Pese a que respondió todas las preguntas, la Justicia sostiene que Benítez no logró establecer con certeza qué hizo entre las 14:25 y las 18:30 del 13 de junio pasado, momento en el que el pequeño desapareció.

