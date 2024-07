El papá de Loan apuntó al gobernador de Corrientes: "Esperemos que se le abra un poquito la cabecita"

El papá de Loan, José Peña, manifestó que la causa parecería estar "en el punto cero" y pidió que Gustavo Valdés se haga presente en la localidad: "Esperemos que se le abra un poquito la cabecita".

En una jornada importante en la cual finalizaron las indagatorias de los ocho detenidos, con la declaración de Francisco Méndez, el papá del menor desaparecido se mostró angustiado al sostener que la causa estaría “en el punto cero”: "No tenemos ninguna información. Estamos como el primer día, así que seguimos esperando buenas noticias pero no aparece nada. Los abogados no nos dieron ningún dato nuevo”.

Caso Loan: la jueza encabezó un allanamiento en un campo de 9 de Julio mientras la familia clama "que alguien hable"

Esto, no solo se debe a que los detenidos no dieron información sobre qué pasó con Loan aquel 13 de junio, sino que además la jueza Cristina Penzo indujo de vuelta el secreto de sumario: "Todos los días nos levantamos, pensamos, queremos saber algo. Seguimos esperando", lamentó.

En diálogo con C5N, José habló también sobre la actuación del gobernador Gustavo Valdés: "Me gustaría que el gobernador venga y nos diera una respuesta. No estamos contra ellos pero no se acercaron en ningún momento. Esperemos que se le abra un poquito la cabecita y venga para acá. Sería importante que viniera a hablar personalmente con nosotros".

Loan Peña sigue desaparecido.

Asimismo, manifestó que esperan con ansias su llegada a 9 de Julio: "Lo vamos a recibir, y si nos da su apoyo, bienvenido sea".

Por último, le pidió a los vecinos que no realicen marchas violentas: “Les pedimos que no hagan locuras porque va a ser peor. Tienen razón en enojarse, pero se tienen que contener porque si no va a ser un descontrol".

Más allanamientos en la búsqueda de Loan Peña

Por otra parte, efectivos de la Policía Federal realziaron allanamientos en la casa de un hijo de Caillava y de su ex cuñado.

En el primero de los procedimientos arribaron a la vivienda de Jorge Bertón, más conocido como "Jorgito". Allí peritaron una camioneta blanca estacionada en el lugar junto a una lancha y al borde de una piscina.

El nombre de Bertón surgió cuando Caillava y Pérez fueron apresados por orden de los fiscales de Goya Juan Carlos Castillo y Guillermo Berry.

La declaración de Antonio Benítez, esposo de Laudelina Peña: "Creo que a Loan se lo llevaron"

En ese momento, un vecino de la pareja aseguró que el ahora allanado fue a buscar la lancha de su mamá debido a que temía que sea vandalizada.

Justamente, un habitante de la zona declaró haber visto el 13 de junio mismo -cuando desapareció Loan- una camioneta a gran velocidad, cerca de las 23:00, ingresó a un camino vecinal que conecta con El Algarrobal, la zona donde vieron por última vez al menor.

Al mismo tiempo, los policías federales realizaron un allanamiento en la casa de Cristian Bertón, el hermano del ex marido de Caillava, debido a que él también posee una camioneta blanca.

