Una avioneta cayó anoche sobre el techo de una vivienda en el partido bonaerense de San Fernando por causas que se investigan, aunque no se registró ninguna víctima mortal. Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo alrededor de las 23:15 horas del jueves 5 de diciembre cuando el piloto de la aeronave perdió el control de la misma y se estrelló contra una casa situada en la calle Charlin 146 de ese distrito del norte del Conurbano.

El ruido del impacto provocó que los vecinos salieran asustados a la calle y allí vieron a la avioneta incrustada contra el techo de la vivienda, que se encuentra en construcción, por lo que no había nadie en su interior.

“Estaba fuera, justo estaba acá a la vuelta, venía de jugar a la pelota. Estábamos comiendo un asado y veo como el avión viene tirando los postes de luz. Lo único que llego a ver y escuchar fue la explosión y el momento en el que arrastraba todo el tendido eléctrico. Pareció un terremoto más o menos”, relató uno de los vecinos en diálogo con el canal Todo Noticias.

Según relató ese joven, el piloto esquivó otra edificación e impactó finalmente contra la vivienda que recién empezaron a construir. "La torre de control no le dio pista para bajar, eso es lo que me decía y el piloto, que estaba en emergencia porque se había quedado sin combustible y venía planeando”, contó. El testigo expresó su alivio de que no hubiera víctimas mortales: “Gracias a Dios que no había nadie en la casa porque iba a ser un desastre. No es la primera vez que pasa esto acá”.

“Fue una explosión y desparramó metales y piezas por todos lados, por el techo”, describió otro vecino entrevistado por el mismo medio. Además, lamentó la tardanza de las autoridades en llegar al lugar: “Si se prendía fuego el avión, por suerte no, nos moríamos todos quemados porque ni la policía ni los bomberos, vinieron a la media hora”.

“Esto no está preparado para ser un aeropuerto internacional como lo hicieron y nosotros no estamos absolutamente a salvo de nada porque si baja el avión o viene de allá carreteando y no puede tomar altura, chau, fuimos todos”, consideró el vecino.

Pareció un terremoto más o menos, dijo un vecino

En la aeronave viajaban tres adultos y un chico de aproximadamente 10 años de nacionalidad brasilera que salieron por su propio pie tras el impacto, aunque fueron trasladadas a un centro médico para que los revisaran. El piloto resultó lastimado pero se encuentra en buen estado de salud, informaron fuentes policiales.

En el lugar se desplazaron Bomberos de San Fernando, bomberos de la policía Federal, Policía Local y el Comando de Patrullas San Fernando de la fuerza bonaerense, además de servicios médicos.

B.D.N./F.F.