"Por qué no soy la cuñada del Cuti Romero": una joven contó por qué su hermana rechazó al futbolista

Tras obtener el bicampeonato en la Copa América 2024, surgieron varios rumores de romances que involucraron a algunos de los jugadores de la Selección Argentina. En este contexto, se volvió viral en redes sociales una inesperada historia que tiene como protagonista a Cristian "Cuti" Romero.

En el video difundido a través de TikTok, Natali, una joven cordobesa reveló la historia que vivió su hermana Tania hace 13 años con el actual jugador de la selección albiceleste.

"Storytime de por qué no soy la cuñada del Cuti", introdujo la joven al inicio del video y explicó que su hermana y el defensor del Tottenham fueron compañeros de curso en un colegio secundario en la ciudad de Córdoba. "Mi hermana se cambió y lo vio al Cuti. El Cuti la vio a mi hermana y se quedó enamorado, se enamoró", aseguró.

Según indicó en su relato, el jugador le declaró su amor a la joven en medio de una clase. "Después de enamorarse perdidamente de mi hermana, estaban en el aula chill y el Cuti le dice: 'Tania, ¿querés ser mi novia?'".

"Mi hermana, la muy bolud* cabe destacar, le dijo 'no' y salió corriendo", narró la joven en su video, el cual acumuló más de 3.5 millones de visualizaciones y cuenta con una imagen de su hermana junto al futbolista con fecha de 2011. "La put* que lo parió Tania, la conch* de la lora", remató.

"Con el Cuti nos conocimos en la Escuela Jerónimo Luis de Cabrera. Él iba a la tarde y yo a la mañana. Nos encontrábamos a la salida y estuvimos hablando durante un montón de meses así. Al año siguiente él se cambió a la mañana y ahí se dio esta situación", explicó la protagonista de la historia a Todo Noticias (TN).

La joven amplió: "Estuve en contacto con él hasta el 2017 aproximadamente. Como persona es un 10, siempre fue muy humilde, familiero, súper compañero. Muy bueno. Y la verdad es que todo lo que está logrando me pone muy orgullosa, me alegra un montón por él. Siempre vi el esfuerzo que le dedicó a su carrera".

Por otra parte, la chica que grabó el video para TikTok también reveló que su hermana experimentó una tensa situación con una persona del entorno del futbolista. "El Cuti tenía una persona muy cercana, para no decir el nombre y que no sepan el apodo, que le agarró una bronca muy grande a mi hermana, no sabemos por qué", detalló.

"Un día mi hermana estaba en el aula y esta la amenaza con su grupo de amigas, la encerraron en el aula y la amenazaron con que le iba a cortar la cara. Hablando en serio, le dio como un shock, llamó a mi papá y en el mismo día se retiró del colegio y no apareció más.

Tras cambiarse de colegio como consecuencia de la amenaza, Tania abandonó la institución, alejándose del futbolista. "Chau Cuti, chau futuro de botinera, chau cuñada del Cuti", cerró su hermana.

