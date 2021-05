Colectiveros cortan el Puente Pueyrredón: reclaman paritarias y vacunas

Colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) cortan la avenida Rivadavia a la altura de Av. Gral Paz en ambos sentidos y se dirigían esta mañana hacia el Puente Pueyrredón, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el partido bonaerense de Avellaneda. Reclaman que sean vacunados y protestan contra la conducción del gremio a mando de Roberto Fernández.

Sobre Rivadavia, a la altura del barrio porteño de Liniers, hay un solo carril habilitado mano a Capital Federal, mientras la Prefectura y la Policía Federal montó un operativo en el Puente Pueyrredón, por lo que también se encuentra cortado el tránsito en este sector hacia la Ciudad.

Los trabajadores del transporte piden mejoras salariales y que sean vacunados contra el coronavirus al ser personal estratégico. Dejan un carril para el paso del transito sobre la General Paz.

Se trata del sector que esta en contra de la conducción de la UTA, a cargo de Roberto Fernández. Esta tarde tendrán una reunión con el gremio y el Ministerio de Trabajo para llegar un acuerdo por las paritarias al ser considerados trabajadores esenciales.

"No queremos una interna gremial, no queremos echar a nadie", expresó a C5N un trabajador que participa de la marcha y explicó que aún no terminaron de cobrar la paritaria de 2020 y que tienen los sueldos congelados.

Los colectiveros reclaman un sueldo mínimo de $100.000, que sean vacunados contra el coronavirus y que se cumpla con el cupo femenino en el sector.

La UTA levantó el paro de choferes de colectivos de este viernes

"Lamentablemente no nos escuchan desde el gremio ni desde el gobierno", reclamó el conductor de colectivo desde Liniers, en uno de los puntos que se encuentra cortado al tránsito.

La medida de fuerza comenzó en plena hora pico en Panamericana, a la altura de Ingeniero Maschwitz, y con piquetes en el Acceso Oeste, a la altura de avenida General Paz y Rivadavia. Además, se registraron disturbios con el personal policial en la subida a Mitre en el Puente Pueyrredón, en las cercanías del Bingo Avellaneda.

Además, reclaman por los trabajadores que fallecieron a causa de un contagio por Covid-19 porque alegan que no se han cumplido los protocolos de salud en las unidades de transporte. Además, por las víctimas de la violencia que viven en las calles del AMBA.

La movilización ocasionaba importantes demoras en el tránsito de la zona.

