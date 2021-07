Con un mural, aspiran a ponerle Charly García a la calle donde vive

Cuarentena, tardes de sol en la terraza, versiones originales de Charly García y reversiones de temas de Sting y Prince como música de fondo fue el combo que le sirvió a Marcelo Ferrán para pensar en un homenaje al genial músico argentino.

La terraza del edificio de Coronel Díaz 1905, casi esquina Santa Fe, fue el marco en el que Marcelo Ferrán junto a Tian Firpo –muralista y amigo del propietario del segundo piso del mítico edificio– diseñaron y pintaron el mural que representa el teclado Oberheim que Charly usó para grabar su primer disco solista, Yendo de la cama al living, en 1982.

Además del mural, Ferrán aseguró que la idea también tiene por objetivo ser el puntapié inicial de otra idea más ambiciosa. Renombrar la tradicional avenida Coronel Díaz como avenida Charly García. La iniciativa rápidamente se viralizó desde las redes sociales de los artistas, sobre todo cuando se conoció el video del mural musicalizado por Mauro Conforti.

Además del teclado, en el dibujo se ve una partitura con los acordes del tema de Charly y la inscripción avenida Charly García. El mural mide unos 9 x 7 metros y, si bien llevó tres días de realización, la obra en total demandó unos seis meses de producción, entre diferentes obras que debieron encararse para que los artistas desarrollaran su trabajo. Estas tareas consistieron, por ejemplo, en emparejar el piso y las paredes de la azotea, además de tomar las medidas necesarias para dibujar el instrumento más representativo del genial músico argentino.

En el caso puntual de Firpo, el muralista también plasmó su obra con retratos de Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Sandro, Gilda y María Elena Walsh en diferentes persianas de la esquina de Coronel Díaz y Soler, también conocida como la Esquina de la Música.

La idea de impulsar el cambio de nombre de la avenida Coronel Díaz se dio de manera automática. Sobre todo si se tiene en cuenta que el propio Charly había impulsado esa misma propuesta en las diferentes entrevistas que dio a lo largo de su carrera. “Hay que homenajear a Charly en vida. No sirve cambiar el nombre de la avenida después de diez años de su muerte, tal como lo establece la normativa vigente. Son leyes que huelen a naftalina y no representan el sentimiento de la gente. Lo mismo pasó con Diego Maradona, que ahora piden que varias calles lleven su nombre como homenaje póstumo. Pero es un error. Los homenajes hay que hacerlos en vida del homenajeado. Si no, no sirve”, aseguró Ferrán, quien además de ser diseñador gráfico anteriormente fue el dueño de Félix Felicis, un tradicional bar de café de especialidad en Palermo, y ahora está al frente de Félix Vegan, una cafetería vegana y antiespecista instalada en Otero al 200, pleno barrio de Chacarita. “La terraza fue nuestro refugio con mi hijo durante la pandemia”, contó Ferrán en su charla con PERFIL. “Oír la música de Charly en ese entorno, con poco ruido ambiente, fue el detonante para pensar en un homenaje al músico que se pudiera ver desde un helicóptero o por Google”, completó.

En relación con los permisos necesarios para realizar la obra, sobre todo por parte del consorcio, Ferrán contó que al tratarse “de un homenaje, de un acto de amor, no hizo falta pedir permiso. Además, Charly nos enseñó a no pedir permisos. Pintamos la terraza del más punk de todos”, señaló entre risas el diseñador gráfico. Sin embargo, quien sí dio el visto bueno de la obra fue la actual pareja de García, Mecha Iñigo. “Nos contó que Charly estaba muy contento con el homenaje y que me iba a pintar mi balcón como retribución”, señaló Ferrán.

Reconocimiento. Si bien el cambio de nombre de una calle o espacio público con nombres de personas no puede hacerse antes de diez de su muerte, desde el Palacio Legislativo porteño se presentó un proyecto de Declaración de Interés Social y Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del mural. La iniciativa fue impulsada por la diputada Claudia Neira, del Frente de Todos (FdT), quien aseguró que “nos parece sumamente valioso que, a partir de la iniciativa de uno de sus vecinos (Ferrán), junto al muralista Tian Firpo, surja en la Ciudad un sitio como la terraza del edificio donde vive Charly García, para homenajearlo y ofrecer un testimonio estético de su arte como pianista y compositor, con todo lo que representa para nuestra cultura y nuestra identidad”, señaló la titular de la Comisión de Uso y Protección del Espacio público.

Pintar paredes como homenaje a la ciencia

La movida muralista en la Ciudad de Buenos Aires continúa este sábado en la zona de Palermo. En este caso, se trata de una propuesta que desarrollará la artista Fio Silva sobre una pared de la calle Gorriti al 5400, casi esquina Darwin, en pleno barrio de Palermo Hollywood.

El trabajo de la artista forma parte de un proyecto regional que se denomina #Scienceishope, y cuyo eje central será la creación de un movimiento multiplataforma que apele a la construcción de historias inspiradoras y entretenidas que giren en torno a la frase.

En este sentido, el objetivo será realizar distintos murales en las principales ciudades de América Latina, en los cuales se destacará la importancia de la ciencia de la mano de sus grandes hitos y protagonistas, tales como Marie Curie, el desarrollo de la vacuna contra el covid-19 y el estudio del genoma humano, entre otros hitos científicos.