Hubo más de 10 mil llamados de argentinos varados en el extranjero

por Claudio Corsalini

Bronca, angustia, incertidumbre, impotencia son algunas de las sensaciones que sienten por estas horas los cientos de argentinos varados en el extranjero a raíz de la crisis sanitaria internacional del coronavirus. Una muestra de esta situación son los 10 mil llamados que recibió la Cancillería en los últimos días pidiendo información sobre la repatriación de los argentinos en el extranjero.

Respecto a la cantidad de Argentinos fuera del país que se acercaron hasta las embajadas en el exterior, Lucía Dougherty, cónsul general en Roma, confirmó que hay unos 300 turistas registrados en la sede diplomática con intención de regresar al país. Mientras que la cónsul argentina en Madrid, Moira Wilkinson, afirmó que entre 600 y 700 argentinos se registraron en esa sede diplomática para tramitar su regreso.

Son los pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados por las diferentes líneas aéreas y que están a la espera de regresar al país vía Aerolíneas Argentinas. En esta “lista de espera forzada” también se encuentran los argentinos que deben regresar en medio de la restricción de arribos internacionales de países afectadas por el virus que comienza a regir el martes 17.

El gobierno nacional, en tanto, avanzó en la coordinación de los corredores sanitarios que se activó para repatriar a los argentinos que permanecen en el exterior tras las medidas de emergencia adoptadas para evitar la propagación del coronavirus. En este marco, ayer a la mañana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó una reunión en la Casa de Gobierno para analizar el operativo de repatriación de los argentinos que se encuentran en el exterior, ante la emergencia por el coronavirus, según fuentes oficiales.

Una de las argentinas varadas en el extranjero es Mabel Rodríguez, quien debía regresar a la Argentina el jueves 12. “Tenía pasaje de regreso por Iberia, pero me lo cancelaron el lunes pasado. Había una posibilidad de que me reprogramaran el vuelo, pero nunca lo hicieron. Almundo tampoco respondió mis reclamos. Se pasaban la pelota entre ellos mientras yo no sabía cuándo iba a regresar. Mientras tanto, me registré en el consulado para la posible repatriación. La incertidumbre fue mucha”, aseguró sin ocultar su bronca Mabel, quien llegó a Europa el pasado 20 de febrero para visitar a su hija en Holanda. “Pude quedarme en la casa de una amiga ya que me quedaba poco dinero para pagar un hotel”, precisó Rodríguez, desde Pietradefusi, Avellino. Pero su situación cambió en las últimas horas, cuando compró un pasaje de regreso con ayuda de su familia. “Estoy saliendo el sábado (por ayer) en un vuelo de Alitalia. Voy a hacer el reclamo para que me reconozcan el gasto. Mi familia me ayudó a comprar el pasaje de regreso”, señaló Mabel, antes de regresar.

Alejandro Bellotti, editor de PERFIL, está varado en Jordania. “Estoy muy angustiado ya que el gobierno jordano decidió cerrar las fronteras a partir del 17 de marzo hasta junio próximo”, aseguró Bellotti. “Traté de contactarme con Aerolíneas Argentinas a través del número de whatsapp y nunca me respondieron. No saber cuándo podré regresar es una situación muy angustiante”, recalcó el escritor.

Daniel Bennegui, en tanto, espera poder regresar desde San Francisco en los próximos días. “Viajé por Delta y su demora en responder las llamadas para reprogramar los vuelos era de seis horas. Espero poder regresar antes del 17, cuando entre en vigencia la restrición para los vuelos internacionales”, afirmó el desarrollador tecnológico.

Jorge Di Leo y su familia regresaron ayer desde España, luego de pasar la última semana en Madrid. Si bien su vuelo estaba programado, consultaron en el consulado argentino de esa ciudad ya que la incertidumbre sobre el regreso ganó terreno en la capital española. “La situación cambió en los dos últimos días. Madrid quedó vacía, con locales cerrados, excursiones suspendidas y la gente usando barbijos a toda hora”, afirmó Jorge.

“Estoy en Pamplona desde hace dos semanas ya que me cancelaron el vuelo de regreso. La situación es desesperante ya que no tengo el regreso confirmado. Mañana tengo que llamar al consulado para tratar de confirmar mi regreso”, afirmó Ezequiel Ortíz, desde la capital de Navarra.

