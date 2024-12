De reunirse con Cristina Kirchner a la cárcel por la millonaria estafa piramidal en San Pedro

Gerardo Marcos Gelabert, el líder del Sindicato de Trabajadores Papeleros, es uno de los siete detenidos por el escándalo de RainbowEx, la estafa piramidal en la que cayeron miles de vecinos de San Pedro. Hace quince años que está al frente del gremio y hasta fue recibido en la Casa Rosada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2010.

Gelabert se entregó el jueves 19 de diciembre pasado en la sede local de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y desde entonces permanece detenido. Está acusado por el delito de “estafas reiteradas” y podría recibir hasta seis años de prisión efectiva.

Junto a él permanecen detenidos los principales referentes de la ficticia plataforma de criptomonedas: Luis Pardo, Maximiliano Braga, Alexis Pan (hijastro de Gelabert), Facundo Villalba, Mariano Diez y Andrés Desanzo. Son los que más dinero obtuvieron y también los que más alimentaron a la pirámide.

El líder sindical retiró 123 mil dólares, habiendo depositado solo U$S 5.294, lo que le generó una ganancia neta de U$S 117.747. Al 12 de octubre pasado, su saldo en la plataforma era de U$S 86.722.

Por orden de la Justicia, las cuentas de los siete acusados fueron congeladas. Son cerca de 3,5 millones de dólares en USDT que están bajo custodia de la fiscalía a cargo de la fiscal María del Valle Viviani.

Gestión eterna

En octubre de 2021 Gelabert asumió su cuarto mandato consecutivo al frente del Sindicato de Trabajadores Papeleros de San Pedro. Desde el año 2009, cuando pasó de ser prosecretario gremial a secretario general, nunca estuvo en discusión su poder pese a que públicamente prometió dar un paso al costado para el año 2017.

Gelabert cobró notoriedad en junio de 2010 cuando fue citado a la Casa Rosada, en medio del conflicto del Gobierno Nacional con Clarín y La Nación por las acciones de Papel Prensa. Se reunió con la por entonces presidenta Cristina Kirchner, el vice Amado Boudou y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, entre otros. Gelabert posó sonriente a la izquierda de la mandataria.

Los otros detenidos

La participación de Gelabert en el esquema ponzi no solo le trajo problemas con la Justicia sino también familiares. Es que el hijo de su pareja, identificado como Alexis Pan (36), también fue apresado en el marco de la investigación.

Pan, que también trabajaba en la empresa de producción de papel, se llevó el doble de ganancia que el líder sindical: 244 mil dólares (depositó en total U$S 3.334 y retiró U$S 247.370). En total, sumó 40 referidos a la plataforma. Entre los dos (padre e hijastro) obtuvieron una ganancia sideral: 367 mil dólares.

Otros de los principales apuntados por la Justicia es un ex trabajador rural de la localidad de Río Tala: Eduardo Maximiliano Braga (30). Fue uno de los estuvo en el famoso banquete que la compañía ofreció a sus mejores reclutadores en el Hotel Emperador de Buenos Aires.

Maxi es uno de los referentes que más se benefició en la ciudad de San Pedro. Arrancó con una inversión de 1.252 dólares, se llevó U$S 327.222 y tiene todavía un saldo pendiente de retiro de U$S 147.109. Un negoción.

De acuerdo a los registros de la firma de seguridad informática Birmingham Cyber Arms (BCA), Braga refirió a 55 personas, entre ellas Luis Pardo, otro de los siete detenidos que tiene el caso.

Pardo trabajaba en Papel Prensa pero renunció cuando comenzó a ganar plata fácil con RainbownEx. Su patrimonio tuvo un meteórico crecimiento económico: depositó U$S 3.659 y retiró U$S 223.083. Sumó a la pirámide 114 personas, casi el doble que su mentor.

Defensa

El abogado Paulo Cordara asiste a cuatro de los siete detenidos, entre ellos Pardo, el sindicalista Gelabert y su hijastro Alexis. Para él sus clientes “no son estafadores sino víctimas”. “Lejos están de ser los responsables de la creación de la plataforma o de tener injerencia en alguna, de engañar o inducir a una persona para que haga una inversión y beneficiarse personalmente. Ellos no tienen conocimiento de quiénes son los creadores de esta plataforma, que además es una plataforma que llevaba años en funcionamiento antes de su ingreso”, explicó Cordara en declaraciones al programa Sin Galera.

Los cuatro acusados que asiste el letrado, declararon ante la fiscal Viviani y contaron -entre otras cosas- en qué consistía la operatoria y cómo conocieron la plataforma.

“Alguien les dijo cómo funcionaba y ellos, como todo el mundo, ingresaron con temor de que pudiera funcionar o no, porque era desconocido. Ellos son víctimas de estafa también, esa es la realidad”, explicó.

Cordara insistió en la condición de víctimas de sus defendidos por la cantidad de dinero que no pudieron retirar del sistema. “Hoy en día son víctimas, no es que lo digo yo, es porque consta la causa. A ellos le quedaron sumas de dinero sin poder retirar, o sea, como las mismas personas que hoy en día se consideran víctimas, que son 61 personas, que fueron las últimas que han ingresado, al sistema y ninguno ha tenido contacto directo con ellos, o han dicho, Pardo, Pan o Gelabert recibieron plata mía”, recalcó.

La estafa

RainbowEX creó una aplicación de trading ficticia con una plantilla. Las criptomonedas que los inversores compraban no existían: solo estaban en la plataforma. Nadie generaba dinero nuevo. Se pagaba a los usuarios con el dinero que depositaban los nuevos inversionistas, principio básico de cualquier estafa Ponzi.

“La China” era la que les informaba a los inversores sampedrinos qué criptomoneda debían comprar en la aplicación ficticia de trader. Solía enviar un mensaje por Telegram pasadas las 8 de la noche provocando situaciones nunca antes vistas en la ciudad: se paraban los partidos de fútbol 5 o salían de la sala de cine para seguir las directivas de la supuesta gurú de las inversiones.

En la ciudad de San Pedro ingresaron más de 20 mil familias, aunque existen más de 92 mil usuarios registrados en la plataforma.

