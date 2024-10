La polémica con RainbowEX, sospechada por una estafa piramidal en San Pedro y que cuenta con dos detenidos, sumó un nuevo capítulo tras conocerse que ya recaudó más de 150 mil dólares en pagos de "rescate" para que los involucrados puedan retirar sus fondos. En ese sentido, la plataforma anunció que dejará el país, por lo que les pidió a los inversores 88 dólares para poder recuperar su dinero.

La exigencia fue dada a conocer a través de los grupos de Telegram en los que la mujer conocida como "La China" les indicaba a los inversores cuándo comprar y vender criptomonedas. "Aviso importante de Rainbow Exchange: Arreglos para el retiro del mercado argentino y activación de cuentas", se lee en el mensaje en el que se habla de un acuerdo con las autoridades locales, así como del retiro del mercado argentino y una actualización de la plataforma.

"Queridos usuarios argentinos: Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo", informaron. Sin embargo, no especificaron con qué regulador argentino habían llegado al supuesto acuerdo ni cuáles fueron los términos, además de que la Justicia no fue informada al respecto, según recogió La Nación.

Desde la plataforma también detallaron recomendaciones en cuanto a plazos y mecanismos para cerrar las cuentas y retirar fondos. Al respecto, quienes hagan la transferencia de 88 dólares hasta el jueves 17 de octubre a las 23:59 podrán volver a acceder a sus cuentas, retirar el dinero o volver a invertir a partir del lunes 21 de este mes. Al respecto, prometían que, para quienes cumpliesen los pasos, "las funciones de trading y retiro de su cuenta volverán a la normalidad”.

Luis Pardo y Martín Liberati, los principales sospechosos de la presunta estafa, fueron detenidos en el marco de la investigación.

Por otro lado, mientras se indicó que "la activación de cuenta se completará automáticamente mediante una recarga única de 88 USDT", advirtieron que quienes no cierren sus cuentas "en tiempo y forma" quedarán expuestos a que sus fondos sean confiscados y puedan llegar ser acusados de lavado de dinero. La cotización de los token USDT está atada al dólar, lo que presuntamente les da una seguridad de estabilidad.

“Consejos importantes: las cuentas que no completen la activación dentro del tiempo especificado serán consideradas como registradas maliciosamente o involucradas en violaciones como lavado de dinero, y los fondos correspondientes serán entregados a los reguladores financieros internacionales según las normativas internacionales", se leía al respecto.

Sumado a esto, "La China" explicó los motivos detrás de la solicitud de dinero, afirmando que "el Gobierno que exige un umbral para el retiro, como un depósito de 88 USDT". "Si no se cumple este requisito, los fondos de su cuenta Rainbow se entregarán al gobierno. Una cuestión de rutina”, precisó.

Y agregó: “Si no se activa los retiros de cuentas, entonces satisfará el deseo del gobierno. Necesitan que todos duden de Rainbow y establezcan un límite de depósito de 88 dólares para que más personas no puedan completar sus requisitos y retirar el dinero, para poder pedirle a Rainbow que lo haga”.

Knight Consortium, la fundación que está detrás de la plataforma, no está registrada ni tiene ningún aval legal para operar en el país.

En pocas horas, ante el riesgo mencionado en el comunicado, muchas víctimas decidieron concretar el pago y así evitar la presunta divulgación de información personal. De esa manera, se estiman que ya son más de 1.700 las personas que pagaron lo solicitado, lo que genera una recaudación estimativa de 150 mil dólares, según el programador e investigador de estafas virtuales, Maximiliano Firtman.

“Es obvio, nunca les van a dar los fondos. El 88 no es casual, se están riendo de todos”, manifestó Firtman en diálogo con Noticias Argentinas. Esto se debe a que, conforme a lo informado por el periodista en sus redes sociales, el 88 en la cultura china significa “riqueza, karma y adiós”. En ese sentido, consideró que esa conclusión “es la versión china de ‘en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es sólo plata y no amores’”. “Es todo de película. Nada es real”, expresó.

El estado de la investigación

Dos hombres fueron detenidos este sábado en el marco de la investigación que se está desarrollando en la causa por una posible estafa piramidal en San Pedro. A pedido del fiscal Matías Di Lello, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó a Luis Pardo y también a Martín Liberati, ambos vinculados a la financiera Over Cash.

Los dos detenidos están siendo investigados por una presunta estafa mediante la plataforma de criptomonedas RainbowEX. Tanto Pardo como Liberati fueron aprehendidos en sus respectivos domicilios y luego fueron trasladados al departamento de policía de San Pedro, ubicada 170 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación se inició hace casi una semana, luego de que algunos damnificados indicaran que no les permitían retirar el dinero. Los representantes de la empresa prometían un rendimiento de 1 por ciento diario, en dólares, pero todo hizo eclosión cuando comunicaron que sus clientes no podían retirar los fondos que habían invertido.

Sumado a esto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEx no estaba autorizada para operar en el país. También se descubrió que Knight Consortium, la fundación que está detrás de la plataforma, no está registrada ni tiene ningún aval legal, por lo que surgieron dudas sobre la legitimidad del negocio.

Por su parte, el abogado de los damnificados, Adolfo Suárez Edaire, cuestionó la "ausencia total del Estado". "Necesitamos que esta gente no se salga con la suya, hay que retenerles los fondos y deben ser llamados a una testimonial informativa", expresó en declaraciones por radio Colonia AM 550.

Asimismo, el letrado explicó que la situación genera "temor en los inversores" porque Pardo "amenaza a todo el mundo a discreción". En este sentido, remarcó que los damnificados están "muy mal" porque "no tienen la tranquilidad si recibirán el dinero o no". "No queremos perder mucho tiempo para que no se nos vayan de las manos", añadió.

También aseguró que el hecho en San Pedro "es lo primero que saltó", a raíz de que surgieron otros casos similares en Córdoba, Santiago del Estero, Gran Buenos Aires y Bahía Blanca. "En San Pedro tenemos localizadas presuntos terrenos comprados, supuestas compras de vehículos y supuestas inversiones en España", enumeró Suárez Erdaire.

Hace una semana, luego de que el caso llegara a la prensa nacional, uno de los "administradores" de RainbowEx en San Pedro, identificado por los inversores como "Maxi", cuestionó las versiones sobre que se trataba de una estafa piramidal, acusando que se trataba de una "corrida mediática".

“Es impresionante la corrida mediática que nos están haciendo, tanto a San Pedro como a nuestro compañero inversor Luis Pardo. Se ve que a los poderosos, supuestamente, por decirlo así, poderosos con un falso poder, les molesta que estemos ganando plata, les molesta que estemos haciendo libre a la gente, les molesta”, expresó el hombre a través de un audio.

En esa línea, indicó que "su capacidad de acceso a los medios de comunicación no nos afecta". "Yo voy a seguir ganando plata. Y es más, todo aquel cobarde que quiera huir por esta noticia, váyase. Pero elimínese del grupo, elimínese de RainbowEx y no aparezca más”, afirmó, antes de que la plataforma dejara de funcionar.

Y agregó: "Ellos nos están acusando de estafa piramidal, de esto y aquello. Ahora, cuando un banco hace lo mismo, no dicen nada y cierran el ojete. Millones de familias salieron perjudicadas y nadie dijo nada. Hasta el día de hoy tuvieron que cerrar el orto y perdieron esa plata”.

De esa manera, consideró que "es mejor que se vayan" de la operación aquellos que "no tienen los huevos suficientes para enfrentar la situación que estamos viviendo, como ciudad, como persona, como inversores". "Que queden los que van a poner el pecho ante una guerra. Porque esto es una guerra de ellos contra nosotros. De los de allá arriba contra los de acá abajo”, concluyó.

El hombre fue identificado como Eduardo Maximiliano Braga, creador del grupo de Telegram en San Pedro que ya embolsó una ganancia superior a los 320.000 dólares, según un relevamiento realizado por el agente informático Guido Marlowe, quien aportó esos datos a la investigación y la prensa.

“En la siguiente imagen voy a exponer una captura de sus retiradas exitosas de la plataforma y la traduciré para ustedes. Saldo retirado en la red BSC: 71.088 USDT. Saldo retirado en la red TRX: 256.134 USDT. En total, ha retirado 327.222 USDT con éxito de la plataforma. Dentro de la plataforma le queda un saldo de 147.109 USDT”, detalló Marlowe.

En ese sentido, explicó que el cambio entre el USDT y el dólar es prácticamente de uno a uno, por lo que Braga retiró una suma de 327.222 dólares y dentro de la “plataforma de trading” aún tiene 147.109 dólares. Justamente, él fue objeto de uno de los dos allanamientos realizados en el marco del caso, mientras que el otro fue Pardo, que retiró cerca de 220 mil dólares y conserva dentro de la plataforma un saldo de poco más de 200 mil dólares.

