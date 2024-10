Estafa piramidal: la pista de lavado de dinero con donaciones y auspicios

La ciudad de San Pedro vive horas dramáticas. Desde que se supo que más de un tercio de la población invirtió sus ahorros en Rainbow Exchange, una aplicación que daba altos retornos de dinero en poco tiempo, todos están pendientes del celular esperando novedades de los referentes locales que coordinan a los distintos grupos creados en un canal de Telegram.

La plataforma en la que supuestamente compraban y vendían criptomonedas –pero que resultarían inexistentes y ficticias– ofrecía ganancias que superan ampliamente a las inversiones financieras tradicionales y las monedas virtuales del mercado, lo que despertó el interés de pequeños ahorristas y al mismo tiempo generó sospechas ante una posible estafa piramidal.

En pocos meses muchos vecinos –entre ellos abogados, contadores y aparentemente varios de los hijos del intendente local– experimentaron un crecimiento económico impensado en medio de una recesión y una fuerte crisis económica. Algunos se fueron de viaje, otros cambiaron el auto y más de uno se compró el terreno y hasta una propiedad. Y todo en tiempo récord.

Para justificar esos nuevos ingresos muchos de los inversores recurrieron a las financieras de la ciudad que aprovecharon ese flujo de dinero inédito para hacer su negocio simulando el otorgamiento de préstamos a cambio de un porcentaje. Siguiendo esa pista, la Justicia Federal avanzó en las últimas horas y decidió allanar dos de las principales agencias que operan en la ciudad ante la sospecha de la comisión de los delitos de lavado de dinero e intermediación financiera no autorizada.

Desesperados. La angustia en San Pedro crece con el paso de las horas y la falta de noticias. No es para menos. Casi todos tienen dinero en la plataforma de trading de criptomonedas y no saben si podrán recuperarlo. Algunos le restan importancia porque reconocen que recuperaron con creces la inversión inicial, pero otros sacaron préstamos con la ilusión de duplicarlos en 45 días o vendieron el auto y ahora le rezan a todos los santos.

Como sucede en casi todas las estafas piramidales, también hay gente que renunció a su trabajo porque ganaba más plata siguiendo las directivas de “La China Alí”, la cara visible de la plataforma, que no era una experta en trader sino una actriz de origen indonesio contratada para cumplir ese rol. En muchas fábricas y empresas, como Toyota o Papel Prensa por ejemplo, se abrieron varios grupos que estaban todo el día atentos a las directivas de Alí.

En la ciudad los referentes organizaron encuentros en bares a los que se accedía con entrada en criptomonedas y también hacían donaciones a escuelas, comedores o clubes de fútbol. El 11 de septiembre pasado, por ejemplo, las divisiones femeninas de fútbol del Club Mitre presentaron su nueva camiseta con la publicidad en el pecho de Knight Consortium, la fundación detrás de RainbowEx.

El mismo consorcio también auspicia la casaca del primer equipo de Independencia Fútbol Club, que compite en la liga local. Lo que la Justicia investiga es si todo eso es parte de una maniobra de lavado de dinero para que los referentes y otros miembros del grupo puedan blanquear las ganancias siderales del esquema piramidal. Un dato: Knight Consortium no está registrada ni tiene ningún aval legal en Argentina.

Sin retornos. Desde el martes 8 de octubre pasado, cuando el fiscal federal Matías Di Lello comenzó a investigar de oficio la maniobra financiera, la actividad quedó paralizada porque la plataforma suspendió por catorce días hábiles los servicios de retiros en Argentina, alimentando así las sospechas de sus miles de inversores.

“Cooperaremos plenamente con los departamentos pertinentes en la investigación y se espera que el tiempo de investigación sea de catorce días hábiles. Para garantizar la seguridad de los fondos y cooperar plenamente con la investigación, suspenderemos temporalmente los servicios de retiro solo para usuarios en Argentina y sus cuentas asociadas”, informó RainbowEx en un mensaje que enviaron a los usuarios, en los que además “culparon a los medios” de publicar información engañosa.

Desde entonces los inversores no pueden disponer de su dinero ni operar en la plataforma como lo hacían casi todos los días a partir de las 20.30, cuando los referentes reenviaban las directivas de “La China”.

“La China” –tal como se la imaginaban los inversores– no existe. Pero no solo ella: tampoco Zhang Guofu, el supuesto fundador del consorcio trader, ni los gerentes que animaron un megaevento en un hotel de Buenos Aires y que resultaron ser actores polacos. Lo curioso es que la supuesta líder no solo dirigía a la manada indicando a quién vender o comprar criptomonedas sino que además interactuaba con algunos usuarios para que todo sea más creíble.

Los posibles damnificados están en San Pedro, pero también en varios puntos del país: Campana, Baradero, San Nicolás, Casilda y Bahía Blanca –donde Alí se hacía llamar Zoe– son algunas de las ciudades que encabezan la lista de la supuesta estafa piramidal.

La estafa piramidal que investiga la Justicia consiste en el uso de técnicas de manipulación de software para sabotear el funcionamiento de un sistema y concretar una defraudación patrimonial. Lo que hacen es reemplazar la identidad del titular de las credenciales para llevar a cabo operaciones de retiro de criptoactivos, contra la voluntad del titular de la wallet.

Para que la maniobra funcione los reclutadores necesitan captar inversores que aporten dinero o criptomonedas a cambio de altos rendimientos que supuestamente obtienen realizando inversiones. El esquema necesita un flujo constante de ingresos y con el paso del tiempo colapsa por la falta de nuevos inversores y todo se termina.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación penal, RainbowEx tampoco existe legalmente. “No se encuentra en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales –Personas Jurídicas– y tampoco han presentado una solicitud de inscripción en el mismo, en los términos de lo dispuesto por la Resolución General CNV N° 994/24”, señala el reporte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) remitido a la fiscalía, en el marco de una de las medidas impulsadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Según una publicación de uno de los principales referentes de San Pedro, el grupo Knight Consortium “se estableció en Singapur en 2010 con un capital inicial de aproximadamente 5 millones de dólares y ahora cuenta con un capital administrado de mil millones de dólares”.

“El propósito fundacional de la Fundación Knight es reunir amor, transmitir calidez, ayudar a las personas a participar en obras de caridad, compartir una vida mejor y oportunidades de desarrollo, y promover la economía, las finanzas, la sociedad, los recursos humanos y el bienestar público global”, dicen, aunque tanto amor y caridad desinteresada con tanto dinero de por medio, no parecería cerrar.

Bloquearon los sitios web de RainbowEx

Los sitios web de RainbowEX fueron bloqueados este viernes por la Justicia ante la sospecha del posible delito de intermediación financiera no autorizada.

La causa que investiga la maniobra se tramita en la Justicia Federal y en el fuero penal provincial. En ese marco, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, le ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que bloquee “de manera urgente” el acceso a los sitios web de la plataforma de trading financiero.

La medida fue adoptada en línea con un planteo formulado este jueves al juez por el fiscal federal Matías Felipe Di Lello, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, y el fiscal general Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) de la Procuración General de la Nación. En su resolución, Villafuerte Ruzo señaló que “conforme surge de la incipiente investigación, y de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Municipio de San Pedro, las maniobras investigadas habrían importado la captación de fondos de aproximadamente el 20% de la población de esa localidad, en una plataforma que no cuenta con autorización de la CNV para operar en cambios en la República Argentina”.

“Frente a este panorama, coincido con los representantes fiscales que se impone, al menos en estas primeras instancias, tomar las medidas necesarias destinadas a evitar que el posible delito investigado llegue a consecuencias ulteriores”, señaló el juez al ordenar “restringir el acceso del público en general a dichos sitios”.