San Pedro y el esquema Rainbowex: cerca de 20 mil damnificados, dinero retenido y el rol de "La China"

La ciudad bonaerense de San Pedro está en el foco de la polémica a través de las revelaciones sobre Knight Consortium, una supuesta fundación que prometía ganancias de entre 1% y 2% en dólares por día y donde distintos de vecinos colocaron su dinero para obtener una renta. El intendente aseguró que están involucradas entre 15 y 20 mil personas. Ya existen problemas con el retiro del dinero.

El hecho explotó esta semana. Los integrantes de KC ofrecían criptomonedas a través de la plataforma Rainbowex prometiendo altas ganancias a sus inversores. Además, prestaban una especie de asesoramiento a través de Telegram. Allí, una mujer apodada "La China", era quien emitía las señales de compra y venta para explotar el dinero al máximo.

Sospechado de ser un esquema para estafar gente, de acuerdo al intendente Cecilio Zalazar existen “entre 15 y 20 mil personas que están involucradas en esta situación”. El ejecutivo afirmó que no es nuevo el negocio y que hace ya un año que empezó, pero que en los últimos seis meses creció "de manera impresionante".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fotos de un evento llevado a cabo por Knight Consortium

“Entre esta situación de crisis, sobre todo en los últimos tiempos, la gente se desespera”, sostuvo Zalazar en declaraciones a Radio 10, tratando de comprender el contexto por el cual los vecinos pusieron a rendir sus ahorros.

Tanto Zalazar como la fiscal de San Pedro, María del Valle Viviani, aseguraron que hasta el momento no existen denuncias. “Hay que hacer un camino, una trazabilidad del dinero, todo es materia de investigación”, destacó la letrada esta mañana.

Estafa en San Pedro: qué dijo el abogado de un grupo de víctimas

Adolfo Suárez Erdaire, abogado de un grupo de vecinos de San Pedro que reclamaron no poder retirar el dinero que habían invertido, sostuvo que 50 familias se encontraban en esa situación desde hace al menos dos semanas.

Caso de estafa financiera en San Pedro: “Los particulares damnificados todavía no saben que han sido estafados”

"Continúo recibiendo llamados. Primero, de San Pedro, muchísimos. Y de gente que dice que sabe y quiere hablar", aseguró en diálogo con C5N. "Me voy a encontrar con la fiscal. Es un primer paso para investigar varias cuestiones. Considero que ésto superó a Cositorto: no hay una oficina, no existe. Tampoco un referente local, ni "La China", los actores que vinieron. Hay que empezar a reconstruir", indicó.

Incluso, aseguró que hay "una persona china" que maneja alrededor de 3 millones de dólares de sanpredinos. "Han vendido casas, camionetas, venden cereal", indicó.

En diálogo con Canal E, el programador y especialista Javier Smaldone explicó que la operatoria "era que entre las 8 y 10 de la noche cada día, en algún momento, a través de ese canal de Telegram, una persona conocida como ´la china´ les daba una señal”. Y también consideró que “los particulares damnificados todavía no saben que han sido estafados”.

Con más de 160 testigos, el juicio oral contra Leonardo Cositorto comenzará el 16 de octubre

Quién es "La China", apuntada por el caso Rainbowex en San Pedro

Encargada de dar las "señales" para que los inversores compren y vendan sus activos, "La China Alí" es una actriz de Indonesia de 27 años.

En su perfil, se describe como modelo e influencer: "Soy Kristin de Indonesia, 27 años, y estaré encantada de ayudarte a hacer crecer tu negocio o marca como vocera o modelo". A pesar de su presentación profesional, lo que parece ser una experta en finanzas es, en realidad, una figura pública dedicada a la imagen y la publicidad.

Esta joven de origen oriental, que utilizaba distintos nombres según la ciudad en la que se encontraba, enviaba mensajes en los canales de Telegram de la comunidad Knight Consortium casi todos los días, alrededor de las 22 horas. En ellos, ofrecía consejos sobre qué activos financieros comprar o vender, prometiendo rendimientos de hasta un 2% diario en dólares.

La empresa Rainbow Exchange suspendió los pagos

La compañía que está involucrada en el escándalo de la presunta estafa piramidal en San Pedro advirtió que suspendieron los pagos durante 14 días hábiles, informó Noticias Argentinas.

A través de un comunicado difundido en Telegram, la organización indicó que en ese lapso las operaciones de los usuarios no se verán afectadas y que la Justicia realizará una investigación al respecto.

"Una vez completada la investigación, informaremos cuáles serán los planes futuros de la empresa de la Argentina", explicaron. También señalaron que, en el caso de no poder continuar con su trabajo en el país, “cumplirán con los requisitos locales” y elaborarán un plan de retiro para que los usuarios salgan "exitosamente" del mercado.

"Entendemos que este acuerdo puede causarles inconvenientes y le pedimos disculpas por la comprensión”, agregó Rainbow Exchange, y ratificaron que "siempre adhirieron a los principios de transparencia y equidad", al tiempo que “seguirán los derechos e intereses de cada usuario con una estrategia sólida".

Gi