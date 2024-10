Caso de estafa financiera en San Pedro: “Los particulares damnificados todavía no saben que han sido estafados”

En diálogo con Canal E, el programador, Javier Smaldone, habló sobre el caso de estafa que hubo en San Pedro mediante una aplicación que prometía, mediante la indicación de determinadas inversiones, ganancias que llegaban al 2% diario.

“Apareció una aplicación y gente de boca en boca empezaron a bajarse esa aplicación y a sumarse a un canal de Telegram”, comentó Javier Smaldone. “La operatoria era que entre las 8 y 10 de la noche cada día, en algún momento, a través de ese canal de Telegram, una persona conocida como ´la china´ les daba una señal”, agregó.

Cuál era la modalidad de la estafa

Posteriormente, Smaldone planteó: “La señal consistía en decirles que compren determinada moneda a tal valor y que después la vendan a tal hora en tal día a otro valor”. Luego, manifestó que, “iba todo el mundo a esa aplicación y, del saldo que tenían cargado en esa aplicación, programaban la compra y la venta, para al otro día tener la ganancia”.

La operatoria ofrecía ganancias de hasta 2% diarios

“Algunos llevaban su dinero en efectivo a estas 2 financieras, otros transferían directamente a través de su cuenta bancaria a una billetera virtual”, sostuvo el entrevistado. “Eran distintas formas de poner dinero y, guiados por ´la china´, comprar y vender asegurándose ganancias, que iban del 1 al 2% diarios, algo que directamente es astronómico”, complementó.

Por otro lado, el programador señaló: “Toda persona que reconocía haber puesto dinero en esto decía que funciona, siempre estuvieron cobrando, más allá de que se dijo que los pagos se van a retrasar 2 días y las financieras no abrieron”.

“De una población total de 70.000 habitantes que tiene San Pedro, el intendente calcula que entre 15 y 20.000 personas pusieron dinero, mucha gente pone dinero y no lo va a reconocer”, expresó Smaldone, que después concluyó: “Habiendo salido varias de estas estafas, hay un problema, no se sabe si con la ley porque es clara, y es que los particulares damnificados todavía no saben que han sido estafados”.