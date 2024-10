La "fiebre" de las criptomonedas y ganancias diarias en dólares afecta a más de 1.500 personas en Alta Gracia

La trama comenzó a tomar forma cuando Knight Consortium, a través de su supuesto brazo local, la Fundación Dream Team, convenció a los inversionistas de depositar grandes sumas de dinero con la promesa de retornos rápidos y altos. Sin embargo, desde el domingo pasado, los pagos fueron cancelados y los fondos congelados, generando una ola de desesperación e incertidumbre entre los afectados.

Uno de los damnificados, que prefirió no revelar su identidad, explicó: “Invertí todo lo que tenía en esta plataforma, confié en que iba a poder duplicar mis ahorros rápidamente. Al principio, parecía que funcionaba, me pagaban en dólares, pero desde hace días no puedo sacar un centavo. Estoy desesperado, no sé qué va a pasar con mi dinero. Mucha gente acá está igual, todos con la misma incertidumbre y sin ninguna respuesta clara”.

Sobre el fenómeno de las criptomonedas y las estafas piramidales, el abogado penalista Axel Aurich advirtió sobre la organización delictiva detrás de estas promesas. “Rainbowex es una organización delictiva, no hay otra palabra que no sea esa para describirla; le prometían a la gente ganancias de entre 1 y 3% diario, algo imposible de pagar. Pagaban los primeros dos o tres intereses y luego se les hacía imposible cubrir las ganancias del saldo restante. Hay personas que habrían invertido desde 75 mil pesos hasta quienes vendieron su casa y su auto”, comentó en radio 88,9.

La Fundación Dream Team, constituida oficialmente el 1 de julio de este año, jugó un rol central en la difusión de estas inversiones. Liderada por Pablo Gabriel Díaz Mussi, Claudio Cristian Murúa y Karina Gabriela Díaz Mussi, organizó reuniones de "capacitación obligatoria" para atraer a más inversores. Tras el estallido del escándalo en la localidad bonaerense de San Pedro, las operaciones en Alta Gracia comenzaron a tambalear, extendiendo la preocupación.

El contador Ricardo Solís también reflexionó sobre el atractivo de estos esquemas: “Se les ofrece espejitos de colores a quienes apuestan y confían en este ‘sistema fantástico’ de inversión. Muchas personas han invertido cantidades considerables, y hoy se encuentran con que no pueden retirar los fondos. Además, el mundo de las criptomonedas no está regulado por la AFIP y se maneja mucho dinero en negro”, alertó Solís, agregando que “nadie se hace millonario con esto, es una falsa promesa”.

Mientras los responsables de Dream Team calificaron el escándalo como un "circo periodístico", los inversionistas siguen esperando respuestas claras sobre el futuro de su dinero. Hasta ahora, Knight Consortium ha suspendido los pagos por 14 días hábiles, alegando que la justicia está investigando la situación y que se informará sobre los próximos pasos una vez que finalice la pesquisa.

La situación en Alta Gracia refleja el alcance de la fiebre por las criptomonedas y las promesas de dinero fácil que, una vez más, han resultado ser trampas financieras. Miles de personas están ahora a la espera de que se esclarezca su futuro económico, mientras la incertidumbre sigue reinando.