La gigantesca estafa piramidal en San Pedro movió más de 49 millones de dólares

“Estamos todos metidos”. En San Pedro son muy pocos los que conocieron a Rainbow Exchange por los informes recientes de los canales de televisión o la llegada intempestiva de los móviles de exteriores a la ciudad buscando testimonios de una supuesta estafa piramidal gigantesca.

Fue un boca a boca que comenzó a crecer fuerte en marzo pasado y que generó situaciones inéditas para una ciudad de apenas 70 mil habitantes. En el cine La Palma, por ejemplo, muchos espectadores dejaban sus butacas cuando vía Telegram recibían un mensaje de la supuesta “China Alí” con indicaciones para comprar criptomonedas ficticias. Como los musulmanes que rezan cinco veces al día estén donde estén, los sampedrinos dejaban todo promediando las 8.30 de la noche apenas recibían la señal de la falsa gurú de las inversiones.

En San Pedro hubo un boom de préstamos y largas colas en las financieras para retirar el dinero de las ganancias de la “mágica” plataforma de trading que daba un 4,5% mensual en dólares, que supera ampliamente a las inversiones financieras tradicionales. En pocos meses muchos de los “inversionistas” dieron un salto económico como nunca antes en sus vidas, sin sospechar –o sí– que detrás había un esquema Ponzi que tarde o temprano se iba a terminar. Estaban metidos desde la empleada doméstica hasta el patrón. Desde el remisero hasta el dirigente político.

Luis Pardo (33), un exempleado de Papel Prensa, es uno de los referentes de Knight Consortium (Consorcio de Caballeros), la fundación detrás de Rainbow Ex que hacía cosas que los políticos no hacían.

Este sábado fue demorado preventivamente e imputado por la Justicia por el delito de “intermediación financiera no autorizada”, al igual que el empresario Lucas Liberatti, vinculado a la financiera OverCash, que esta semana fue allanada en el marco de la investigación por la supuesta estafa piramidal.

Luis Pardo fue demorado en su casa de San Pedro Este sábado también arrestaron al empresario Lucas Liberatti, dueño de una financiera.

La firma de seguridad informática Birmingham Cyber Arms, de Mauro Eldrich y Guido Marlowe, realizó un informe sobre los movimientos de dinero que tuvo la plataforma en San Pedro que reveló que desde julio del año pasado hasta la semana pasada se invirtieron 49 millones de dólares.

De acuerdo a estos datos, que fueron dados a conocer por el diario La Opinión de San Pedro y están en poder de la Justicia, se realizaron en total 169.425 extracciones. El primer retiro fue el 12 de julio de 2023. La famosa “China Alí”, que bajaba las directivas a los ahorristas para que invirtieran su dinero en la plataforma, no es una mujer de origen asiático sino un sampedrino conocido como “Maxi”, que ingresó al sistema 1.164 dólares en agosto del año pasado y extrajo 338 mil dólares.

Los veinte que más retiraron sacaron 4 millones de dólares. La falsa “China” es uno de ellos: ingresó al sistema US$ 1.164 el 2 de agosto de 2023 y sacó US$ 338 mil. Figura segundo en el ranking de los que más plata ganaron.

Maxi refirió a 55 personas, entre ellas Luis Pardo, uno de los principales apuntados por la Justicia. El acusado comenzó a operar el 11 de noviembre. Puso 3.571 dólares y extrajo 228 mil dólares en 92 movimientos. El 4 de octubre, cuando el escándalo llegó a los medios nacionales, realizó su última extracción: retiró 9.500 dólares.

Luis era la cara visible de la plataforma en el pueblo. El hombre de piel y hueso que cumplía los sueños de mucha gente. Y no era un actor, como los polacos que simularon ser los gerentes del consorcio en la cena de gala que los verdaderos ideólogos de esta estafa piramidal organizaron el mes pasado en un lujoso hotel de Buenos Aires, para darles un marco de seriedad y confianza a los inversionistas.

Su éxito con RainbowEx era la mejor publicidad para atraer a más y más ahorristas a la plataforma. En los primeros meses sacó un crédito de 3 millones de pesos para inyectar la pirámide y en poco tiempo lo triplicó. Con las ganancias siderales que obtuvo compró un auto y meses después una camioneta Volkswagen Amarok. En agosto pasado se fue a esquiar al cerro Aconcagua. Su crecimiento económico, lógicamente, alentó a mucha gente a confiar sus ahorros en la plataforma.

Como era referente de grupo, recibió cientos de mensajes de agradecimiento. “Gracias a vos pude comprarme este horno para seguir adelante”, le escribió un comerciante. Otro le envió fotos de las refacciones que había hecho en su casa: “Todo esto lo hice por Rainbow. Te lo mando para que la gente se anime, confíe e invite”, le dio las gracias.

Lo reconocían por haber podido comprar una simple paleta de padel hasta una camioneta 4x4. Muchos de esos textos que recibió los compartió en sus redes sociales para publicidad del consorcio, que necesitaba de más inversionistas para que creciera la pirámide y los de más arriba se beneficiaran más. “Nuestra meta es que la gente progrese”, respondió con el emoticón del arcoíris.

Luis llevaba la bandera de Knight Consortium a todas partes. Hace unas semanas estuvo en el Monumental con su familia viendo el partido por las Eliminatorias entre Chile y Argentina, y como el hincha que lleva el trapo a todas partes con su nombre o el de su barrio, él publicó varias fotos posando con el caballero montado en un caballo que representa a la fundación.

Su nombre quedó en la mira de la Justicia por su meteórico crecimiento patrimonial, pero también por ser una de las caras visibles del consorcio. Junto a otros referentes estuvo presente en el evento corporativo que se realizó el 21 de septiembre en el Hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires con los dos actores polacos que simularon ser gerentes de la compañía. Esa noche fue condecorado y por un rato se sintió Messi, al punto que publicó una foto durmiendo con el premio recibido, como hizo el astro argentino cuando ganó la Copa del Mundo, en diciembre de 2022.

Pese a su reciente imputación, su popularidad en la comunidad sampedrina –más allá de alguna queja por la enorme repercusión que está teniendo el caso– no cambió en absoluto. El jueves pasado reposteó en su cuenta de Facebook una publicación de una mujer que contó lo siguiente: “En particular, me gustaría destacar su desinteresada labor en apoyo a los más necesitados. Fue el único que se hizo cargo de donar alimentos a los comedores comunitarios en un momento en que estos centros asistenciales se enfrentaban a una gran escasez de recursos. Su gesto demuestra una sensibilidad y un compromiso social que merecen ser reconocidos. Es lamentable que una persona de tan noble corazón se vea afectada por falsas acusaciones de parte de los medios de comunicación”.

En qué consiste la maniobra

La estafa piramidal que investiga la Justicia consiste en el uso de técnicas de manipulación de software para sabotear el funcionamiento de un sistema y concretar una defraudación patrimonial.

Lo que presuntamente hicieron fue reemplazar la identidad del titular de las credenciales para llevar a cabo operaciones de retiro de criptoactivos, contra la voluntad del titular de la wallet. Para que la maniobra funcione, los reclutadores necesitan captar inversores que aporten dinero o criptomonedas a cambio de altos rendimientos que supuestamente obtienen realizando inversiones. El esquema necesita un flujo constante de ingresos y con el paso del tiempo colapsa por la falta de nuevos inversores, y todo se termina.

Más allá de la figura penal de estafa, esta maniobra podría configurar varios delitos más, como intermediación financiera no autorizada, asociación ilícita y lavado de activos, entre otros. Dependiendo del caso, hasta una supuesta víctima de este entramado financiero podría quedar involucrada en el delito de lavado de activos.

