En el marco de la causa donde se la investiga por lavado de dinero, quien fuera la cocinera del exministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, se defendió en su declaración argumentando que todos sus bienes se justifican a partir de tres trabajos: empleada doméstica, empresaria y prostituta. Se trata de Nélida Caballero, quien justificó ante la Justicia por qué posee millones de pesos y otros elementos de alto costo.

“Trabajo en casas de familia y trabajo de prostituta, con eso me mantengo”, resumió la mujer, agregando que sus clientes eran banqueros y empresarios del transporte que le facilitaban el capital para obtener sus bienes.

La mujer de 45 años se presentó por Zoom ante el Tribunal Oral Federal 7, conformado por los magistrados Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Todos escucharon con atención los argumentos de Caballero y dejaron en claro que en la etapa de instrucción había planteado hechos distintos.

Nélida Caballero declaró en la causa por lavado de dinero

Según consta en la causa, posee ocho vehículos, de los cuales la Justicia secuestró cinco. Entre ellos se encuentran un cuatriciclo, una coupé Peugeot RCZ Triptronic y una Toyota Hilux 4x4. También tiene un campo en Formosa.

Los dichos de Nélida Caballero, cocinera de De Vido

Durante su exposición, Caballero le confesó al tribunal que había sido abusada a los 13 años por su padre. Eso originó que se mude con su tía y comenzara a ejercer la prostitución. Fue entonces cuando quedó embarazada de su hija, de quien dijo que nunca quiso "que le falte nada".

“Me pagaban muy bien, me alcanzaba para pagar un año y medio la cuota del terreno”, dijo posteriormente, en referencia a la propuesta que recibió para grabar un video porno. También dijo que su figura se hizo "bastante conocida" en el mundo de la prostitución. Agregó, además, que en Formosa, donde le hicieron la propuesta del video, empezó a recibir ofertas sexuales de "personas mayores", ganaderos y veterinarios.

Definieron la fecha del juicio a Julio De Vido y Andrea del Boca por el financiamiento de "Mamá Corazón"

En 2004, dijo que un primo le propuso ganar más plata en El Calafate, donde vivía. Se mudó a la Patagonia y en 2006, cuando trabajaba en la posada Los Álamos, conoció a Julio De Vido y su esposa, Alessandra Minnicelli. La historia continúa con un llamado de Minnicelli, que le ofrece trabajar en Buenos Aires como cocinera del matrimonio.

Luego de explicar que fue chantajeada con uno de sus videos y a partir de eso, decidió volver a Formosa, contó que un hombre (a quien identificó como 'Beto' García) le ofreció poner una agencia para vender pasajes de colectivo. Además, abrió un lavadero para limpiar ómnibus. También dijo que posteriormente otro cliente le propuso abrir una agencia de quinielas. Estos ingresos, además de plata de una supuesta indemnización de sus trabajos sexuales, le servían para tener un buen pasar económico como "empresaria, empleada doméstica y prostituta".

El relato siguió. “Estaba muy deteriorado, tomaba viagra para consumar el acto”, sostuvo respecto a un empresario del transporte a quien conoció. “Estaba encantado conmigo, un hombre súper mayor, pero me dijo que quería tener una relación. Yo no iba a desaprovechar esa oportunidad. En 2010 le digo que necesito un auto y él me dice que no había problema. Tenía mucha plata”, dijo.

Julio De Vido

Más tarde conoció a un banquero, indicó, en la casa de los De Vido. “Yo le había dicho que la cola no estaba hecha, pero sí a la venta. Me dijo que estaba dispuesto a pagar. Me pasó a buscar con un Mercedes Benz y me llevó a un hotel sobre General Paz, donde me dijo que Natalia Oreiro había filmado una película. Es un cliente del que no me puedo olvidar. Ahí comencé a andar con él”, relató. El hombre además le abonaba otros gastos.

"Hasta el día de hoy yo no dejé, sigo en el rubro”, dijo Caballero sobre el final de su exposición, donde intentó justificar sus bienes a partir de los múltiples trabajos que enumeró.

