Definieron la fecha del juicio a Julio De Vido y Andrea del Boca por el financiamiento de "Mamá Corazón"

La causa en la que la actriz Andrea del Boca y exfuncionarios del kirchnerismo, entre ellos Julio De Vido, fueron procesados por defraudación al Estado, avanza hacia la instancia de juicio oral y público. El juez federal Sebastián Ramos cerró la instrucción en abril de 2019 y, después de más de cinco años, se fijó la fecha para el inicio del juicio en el que se investiga el presunto reparto irregular de fondos públicos destinados a una novela y una miniserie que no se habrían completado.

Fecha del juicio y lista de imputados

La primera audiencia tendrá lugar el jueves 6 de marzo de 2025, y desde entonces habrá audiencias semanales. Los principales imputados incluyen a Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, y otros funcionarios como Carlos Rafael Ruta, exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de dicha universidad; junto a Nahuel Billón Ahumada, Nadia Marina Jacky, Liliana Amalia Mazure, Alberto Daniel García, Luis Vitullo y Hugo Jorge Nielson.

Testigos clave y pendientes en la causa

Un total de 97 testigos fueron citados, entre los que destacan figuras del espectáculo como Marcelo Mazzarello, Fabián Mazzei y Fernando Dente, así como políticos de renombre, como el diputado del PRO Hernán Lombardi y el exministro de Cultura Tristán Bauer. Aún quedan pendientes las convocatorias del periodista Alejandro Alfie y el director de cine Sebastián Ortega, solicitados por Juan Pablo Fioribello, el abogado defensor de Andrea del Boca.

Declaraciones de Andrea del Boca sobre el juicio

La propia Del Boca anunció el avance del juicio a través de sus redes sociales: “Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en 2025. Sí, el famoso juicio del que tanto se habló. Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será justicia”.

Los ilícitos investigados

La causa investiga presuntos delitos cometidos por exfuncionarios de Planificación Federal, la Universidad Nacional de San Martín y el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA). Los acuerdos bajo la lupa son aquellos que facilitaron el financiamiento de la productora privada A+A Group SRL para la producción de la telenovela Mamá Corazón, la cual no habría sido finalizada.

La defensa de Andrea del Boca sostiene que los episodios de la novela sí fueron realizados, pero no se publicaron. “El error radicó siempre en que se decía que la novela nunca salió a la luz. A Andrea, por contrato, no le correspondía exhibirla. Ella lo que tenía que hacer era solamente dar el contenido al banco audiovisual. Nunca exhibirla. Ella dio la totalidad del contenido, 100%. Es el banco el que todavía no la exhibió", explicó Fioribello.

Los contratos millonarios y las irregularidades detectadas

El circuito de presunto desvío de fondos involucró la firma de dos convenios por un total de $344 millones. El primero fue por $232.433.300 (ACUDGDyME N° 1234/11) y el segundo por $121.008.105,90 (N° 1226/15), destinados a financiar la producción de la miniserie El Pacto y la telenovela Mamá Corazón.

En 2018, el juez Sebastián Ramos procesó a los implicados tras detectar 20 irregularidades señaladas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), entre las que se destaca la contratación de productoras privadas, cuando el convenio especificaba que la UNSAM debía realizar los trabajos.

El sistema de triangulación para desviar fondos

Según la instrucción, el presunto desvío de fondos se llevó a cabo mediante convenios con la UNSAM que permitieron eludir controles. La universidad recibía un 10% de los recursos comprometidos en concepto de honorarios y gastos administrativos, mientras que las productoras privadas obtenían el financiamiento público y generaban sus propias ganancias, lo que habría generado un perjuicio económico para el Estado.

Para transferir los fondos a las productoras, se utilizó un esquema de triangulación. Primero se firmó un convenio con la UNSAM por $232 millones para producir contenidos digitales. Luego, se firmó un acuerdo con el INCAA para la producción de contenidos audiovisuales para fortalecer el sistema de televisión SATVDT, mediante el cual se licitaron diez series en HD.

Expectativas frente al juicio

Finalmente, el abogado de Andrea del Boca, Juan Pablo Fioribello, comentó sobre la postura de la actriz: “Después de tanto tiempo, la justicia le puso fecha de inicio a este juicio. Andrea lo tomó muy bien, estaba muy contenta. Creo que no hay persona más interesada en que se aclare la verdad que ella misma, porque esto le hizo un daño enorme a su vida personal y profesional. Está muy segura y confiada en que la verdad saldrá a la luz”.

