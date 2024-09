Uocra: "Milei paró la obra pública por corrupción, pero no metió preso a nadie"

“Lamentablemente, la decisión del gobierno nacional de paralizar la obra pública nos llevó a nosotros a perder 120.000 puestos de trabajo a nivel país. En Córdoba se perdieron 4.500 puestos de trabajo. En los últimos tres meses eso se estabilizó, pero no hemos recuperado lo perdido. De la masa salarial que teníamos en noviembre hemos perdido un 18,5% de los trabajadores. Teníamos 24 mil trabajadores en noviembre y hoy no llegamos a los 20.000”.

El diagnóstico actualizado del panorama del empleo vinculado a la construcción es de Néstor Chavarria, el referente local de la Uocra quien remarca que no hay buenas perspectivas para las obras nacionales. “El Estado no se puede alejar de esa infraestructura y el sector privado no lo va a hacer”, marca.

-¿Qué está pasando con las obras nacionales que se traspasan?

-En Córdoba el gobernador pidió el traspaso de obras importantes como la 19 o la que va a Holmberg. Se están traspasando, pero todavía está la deuda pendiente. Ese traspaso está trabado, porque se tiene que revisar, no se pasó con montos nuevos ni con licitación nueva. El gobierno de Córdoba tiene que hacerse cargo de la deuda vieja y de lo que faltaría.

-Usted tiene varias crisis recorridas, ¿a qué se asemeja este panorama?

-Creo que al 2001, es una crisis muy profunda. El problema de esta crisis es que el gobierno está empeñado en que la obra pública la tiene que hacer el sector privado. En 2001 salíamos de una crisis con un Estado haciendo funcionar la obra pública, con planes de vivienda, etc. Ahora ya no hay vivienda por parte del Estado, y es el tipo de obra que mas trabajo genera, no tanto la obra vial. Este presidente tiene la visión de que la obra pública la tiene que hacer el sector privado, pero el sector privado se va a encargar de hacer la obra pública que le sea redituable. Y lo que dice el gobierno es que la obra pública genera corrupción, ahora, en 8 meses de gobierno no veo que hayan metido preso o nadie ni han identificado a nadie. Identifiquen a los corruptos, pero no paralicen toda la obra pública.

-Las propias empresas hoy ya están complicadas financieramente, en Córdoba tenemos el caso de Roggio renegociando con acreedores.

-Eso complica el escenario, las empresas constructoras especialmente las que trabajan obras viales están paralizadas y estar así un tiempo largo es difícil.

-¿Hay canales de diálogo abierto entre Uocra y el gobierno nacional?

-Nosotros hemos tenido diálogo primero con Ferrero, después con otro, ahora con Giovine, pero hay decisiones políticas que, más allá de la voluntad de un secretario, pasan por el presidente o el ministro de Economía. Y hoy ellos dicen que no hay plata y, salvo obras que están a punto de terminarse, no las van a continuar.

-La aparición del crédito hipotecario en el sector privado no compensa la caída de la actividad que se generó con el freno de la obra pública.

-Se generó mucha expectativa, porque los créditos hipotecarios son algo muy importante en ese sector, el problema es que con esta crisis hay que ver quien puede tomar un crédito hipotecario. Un empleado de una metalúrgica hoy está suspendido o no sabe que va a pasar con su trabajo. La masa trabajadora hoy está muy delicada y no puede tomar un crédito a largo plazo. La toma de crédito genera expectativas, pero no está pasando eso.