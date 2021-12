¿Dónde está Nancy? Nuevos videos, las dudas del novio y la pista de una ex pareja que la acosaba

Nancy Videla lleva seis días desaparecida y la angustia crece con el paso de las horas. La niñera de 31 años fue vista por última vez el viernes 26 de noviembre cerca de las 6 de la tarde en el partido de Lanús, cuando tomó un colectivo rumbo a la localidad de Villa Albertina, en el partido de Lomas de Zamora.

En las últimas horas se conocieron más videos que reconstruyen parte del recorrido que hizo ese día. Nancy aparece sola en la estación de Plaza Constitución. Según el registro de las cámaras de seguridad de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa el hall a las 17.36. En las imágenes no se ve nada sospechoso: nadie parece seguirla y ella camina sin ninguna dificultad. Y sin apuro.

Media hora después, a las 18.11, sube a un colectivo de la línea 283 ramal B, con rumbo a la localidad de Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora, según se puede ver en otro video que registró el centro de transbordo de la estación Lanús.

Nancy, que trabaja como niñera en el barrio porteño de Palermo, vive con su novio, Alan Leguizamón. Sus familiares señalaron que el último contacto que tuvieron con ella fue un mensaje que les envió el viernes 26 desde la estación de Constitución, mientras esperaba el tren Roca. Según los investigadores, el rastro de la joven se pierde a unos 100 metros de la casa de su actual pareja.

De acuerdo a los investigadores, la relación entre Alan y Nancy es reciente: hace apenas tres meses que están juntos aunque ya estaban viviendo juntos en la casa de él. Los detectives no descartan ninguna hipótesis, desde una desaparición voluntaria hasta un intento de femicidio. Siguiendo esta línea es que analizan los movimientos de su pareja en los momentos previos y posteriores a la hora en que la chica dejó de conectarse.

El teléfono de Nancy perdió señal el viernes a las 18.53 y nunca más volvió a tener conexión. La niñera y Alan chatearon por WhatsApp hasta las 18.38. No se vieron, y hay dudas si efectivamente los mensajes de la chica los envió ella u otra persona.

En declaraciones a Crónica TV, Alan negó hoy cualquier vinculación con el caso y apuntó contra una ex pareja que supuestamente la seguía. "Ella a mí no me contó nada, pero me enteré hace dos días por las amigas que la seguía una ex pareja, que es remisero", aseguró esta mañana.

El joven aseguró que el vínculo entre ellos era normal y que no tuvieron "ninguna discusión previa". "Nos llevamos bien y hasta teníamos planeado irnos a un lugar más amplio para estar más cómodos", reconoció.

"Para mi Nancy desapareció contra su voluntad. Yo creo que no se fue por sus propios medios. Nunca me dijo que le molestara algo. Nosotros tenemos una relación normal", aclaró.

¿Viste a Nancy Videla?

La joven mide 1,60 metros, es de contextura física delgada, tiene ojos oscuros, piel clara y cabello rubio.

A través de las redes sociales, los familiares y allegados pidieron que cualquier informaron sea aportada a los teléfonos 11-6759-8923 u 11-2240-7505, o a través de los hashtag #lomasdezamora, #lomasconectado o #villaalbertina.

La Policía de la Ciudad también lanzó una campaña de búsqueda de la joven y pidió que cualquier persona que tenga datos que ayuden a encontrarla se comuniquen al 911.

ln / ds