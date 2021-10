Dos chicas ganaron un concurso de rap para concientizar sobre el grooming

El grooming o acoso infantil a través de Internet, es uno de los delitos que más creció en los últimos años. En Argentina, el año pasado se registró un incremento que preocupa a los padres y a las autoridades por igual. Para prevenir esta situación, muchas organizaciones llevan a cabo campañas de comunicación y, una en especial, utilizó un género que los jóvenes escuchan a diario: el trap.

El concurso Rap Digital es organizado por UNICEF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), del Ministerio de Desarrollo Social y la Asociación Civil Faro Digital. Este año se llevó a cabo la tercera edición que tuvo como objetivo concientizar sobre el grooming pero también sobre otros delitos digitales como el ciberbullying y la difusión de imágenes privadas.

Más de 400 jóvenes de todo el país enviaron videos con canciones enmarcadas dentro del género urbano y en las cuales reflexionaban sobre las agresiones y el acoso en las redes y las plataformas virtuales. Los mismos debían durar hasta 60 segundos y los participantes debían tener entre 12 y 21 años.

Las ganadoras del concurso de rap

Luego de un proceso de selección, desde UNICEF anunciaron a los ganadores. En la categoría general, quien obtuvo el primer puesto fue Nahiara Muchico, una joven de 20 años que vive en Villa Soldati y que rapeó sobre los insultos y la falta de empatía en las redes sociales.

“Decidí participar porque me parece muy bueno transmitir las temáticas que propone el concurso a través del arte y porque me interesaba poder desafiarme a mí misma”, indicó Muchico. Y agregó al respecto: “Considero que es importante que se visibilicen las problemáticas que ocurren en las redes sociales y poder transmitir un mensaje a las personas que las sufren de que no están solas en esto y pueden pedir una mano”.

Mientras tanto, en la categoría SENAF, creada para promover especialmente la inclusión de adolescentes que participan de los diversos programas y proyectos del organismo en todo el país, el premio fue para Roxy VR, una adolescente de 15 años que vive en Paraná, Entre Ríos. En su rap, reflexiona sobre los efectos de las violencias en las redes sociales e invita a seguir visibilizando estas problemáticas.

UNICEF convoca a referentes del trap para concientizar sobre el grooming

"Me llamó mucho la atención el concurso porque era acerca de un tema que me parece muy importante hablar como lo es el ciberbullying. Desde los 9 años que estoy rapeando y creo que es una gran herramienta para expresar lo que sentís y lo que pensás”, aseguró la joven entrerriana.

Esta edición, contó con el apoyo de varios referentes del trap y el freestyle argentino como Tiago PZK, Bhavi, Dozer, Tink, NTC, Under MC y Tatu Franchi, de Las Chicas del Free. Además, las ganadoras grabarán su rap y producirán un video en forma profesional junto al equipo UNICEF.

Grooming en Argentina

Todas las organizaciones y empresas dedicadas a la ciberseguridad y a la prevención de delitos como el grooming coinciden en que este tipo de crímenes aumentaron durante la pandemia. “El 97% de los adolescentes utilizan las redes sociales. Hoy las aplicaciones más populares entre los jóvenes también pueden ser las más peligrosas para los niños”, advierte Gabriel Zurdo, CEO de la compañía y especialista en ciberseguridad, riesgo tecnológico y de negocios.

Según un informe que la compañía realizó sobre este tema, el 40% de los jóvenes entre 12 y 17 años han sufrido acoso online. “La escala completa de la explotación comercial de contenidos e imágenes domésticas inapropiadas con participación de menores es difícil de conocer”, comentan desde BTR. Y suman: “Solo 1 de cada 10 víctimas adolescentes informa a sus padres o a un adulto sobre los abusos, siendo la red social Instagram, como el sitio en donde la mayoría de los jóvenes admite haber recibido acoso cibernético”.

Para finalizar, Zurdo remarca que es de suma importancia que los padres hablen con sus hijos sobre estos temas. "La clave en temas de ciberseguridad tiene que ver con la necesidad de educar y concientizar a las personas y, en este caso, preparar a los niños y adolescentes, no solo para evitar riesgos en el presente sino a futuro”, finaliza el experto.