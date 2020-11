Dos excombatientes de Malvinas son candidatos al Nobel de la Paz

Julio Aro y Geoffrey Cardozo, excombatientes en la Guerra de Malvinas, serán candidatos al premio Nobel de la Paz 2021, según notificó el Comité Noruego del Nobel, que cada año entrega el galardón en Oslo.

El argentino y el británico recibieron la nominación por impulsar el proceso de identificación de los soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas.

Aro comenzó a promover el trabajo de identificación tras un viaje en el que visitó el cementerio de Darwin en 2008, y descubrió que casi la mitad de las tumbas tenían a un soldado desconocido, con la leyenda "soldado argentino solo conocido por Dios".

Fue a raíz de esto que se reunió con veteranos de guerra británicos y allí conoció a Cardozo, que se había encargado de recoger a los muertos argentinos en la guerra y brindó información clave para la identificación. Así surgió en 2009 la fundación No me olvides, que devolvió la identidad a decenas de caídos argentinos en las islas.

En 2017, 88 héroes argentinos recuperaron su identidad gracias al trabajo de su fundación, que involucró a los gobiernos de Argentina, Reino Unido, la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja, como asi también del Papa Francisco.

El excombatiente argentino, que es además profesor de educación física dijo que tanto el como Cardozo están "muy contentos”. “Ya hablé con Geoffrey, que también está enterado. Las mamás también. Tengo el celular repleto de mensajes que me rompen el corazón. Me tratan como a un hijo y eso me emociona muchísimo", dijo a diario La Capital de Mar del Plata.

Aro aseguró estar “muy emocionado” por esta posibilidad, aunque destacó que el agradecimiento de las familias y las madres de los excombatientes por haber devuelto la identidad a los soldados ya es un premio: “Ya tenemos un premio noble que nos da paz: el abrazo y agradecimiento de las madres y las familias”.

