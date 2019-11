Dos vecinas luchaban para que no talen un árbol: una se encadenó a él y la otra quedó detenida

Noticias Relacionadas En La Cumbrecita no se hace leña del árbol caído

Un grupo de vecinos se unió para reclamar que personal del gobierno porteño no tale un añoso nogal ubicado en Villa Devoto. Sin embargo, todo terminó de una insólita manera porque una mujer se encadenó al ejemplar y otra, fue detenida por empujar a un policía que se acercó al lugar cuando fue alertado de la situación.

Los propietarios de la casa ubicada en la calle Salvador María del Carril 3724 del mencionado barrio porteño se oponían a que talen el árbol que se encuentra en la vereda frente a su vivienda y hasta lo empapelaron con carteles en alusión al tema que tenían la leyenda: "No me maten" y "No a la tala". El pedido para que lo corten surgió por un hombre que argumentó que ensuciaba el lugar.

El martes 12 de noviembre, cuadrilla del Gobierno de la Ciudad a cargo de la poda y extracción de árboles llegó al lugar para talarlo, pero tal fue la resistencia con la que se encontró por parte de algunos vecinos, que hasta una mujer se encadenó al tronco del árbol para evitar que lo toquen. La discusión fue tan grande, que uno de los presentes llamó al 911 para dar aviso a la Policía.

El árbol se encuentra en la calle Salvador María del Carril 3724. Twitter /@guillepanizza

Cuando los agentes enfrentaron el conflicto y el clima de tensión entre los vecinos. Entre gritos y acusaciones, una mujer empujó a un oficial y fue detenida. Además, se secuestró un vehículo que habían puesto para impedir que los agentes de Espacio Público cumplan con la orden, según indicaron fuentes policiales a Infobae.

Intervino en el caso el juez Pablo Mantaras, quien a raíz de la denuncia del vecino que argumentó que el árbol le ensuciaba la vereda, ordenó que se tale el ejemplar.

Un vecino denunció que el árbol le ensuciaba la vereda. Twitter /@guillepanizza

Protección. La ONG Un árbol para mi vereda intenta incrementar el verde urbano y la conciencia ambiental al hacer hincapié en el vínculo de mutuo beneficio entre seres humanos y árboles, y busca promover con este mensaje una forma de vida basada en el respeto y entendimiento de todo lo que nos rodea.

A través de su página de Facebook, explican: "Motivamos a las personas a criar y plantar más árboles, a través de programas de capacitación, concientización ambiental y participación ciudadana, centrados en la producción de árboles".

Pero, pese a esta acción de la ONG y su iniciativa, desde el Plan de Arbolado de la Ciudad se emitió en 2018 un informe que detalla cuáles son los árboles aptos para plantarse en las distintas veredas, según el ancho de los troncos y el de la acera, y asimismo recordó que sólo el Gobierno porteño puede realizar las plantaciones.

