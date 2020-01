El crudo relato de la pareja que denunció discriminación en una playa de Mar del Plata

por Celina Hernández

Mar del Plata no está del todo feliz. Aumenta la controversia por la denuncia de discriminación en Playa Grande. Circulan versiones enfrentadas entre los protagonistas del hecho, Gustavo Posati y Mariano Domínguez, y los referentes del balneario Ocean Club. PERFIL habló con las partes involucradas.

Gustavo Posati, quien junto a su pareja denuncian haber sido discriminados, relató en diálogo con PERFIL: "Ya hicimos la denuncia ante el INADI, están trabajando con abogados. Anoche hablamos con Victoria Donda, ella nos va a ayudar con una movida de prensa. El lunes vamos a ir en persona al INADI y vamos a ratificar la denuncia. Nos está ayudando una ONG de Mar del Plata a través de una chica que es parte de un movimiento feminista y de disidencias sexuales, Laura Cardozo de 100% Diversidad y Derechos. También contamos con el apoyo de la Municipalidad de General Pueyrredón para hacer la convocatoria a la marcha, van a poner un escenario con música".

La marcha está prevista para el 18 de enero a las 14hs en el paseo de Playa Grande, enfrente de la concesión privada del Ocean Club, con el fin de visibilizar la igualdad de derechos para la comunidad LGBTIQ bajo el slogan "playas libres de discriminación".

"Nosotros le pedimos encarecidamente que nos muestren las cámaras de seguridad del lugar, que seguro deben tener, para ver cuáles son las escenas gays que hicimos. Te soy sincero, con una mano en el corazón, te puedo asegurar que no nos hemos llegado a dar un beso de lengua, eso te lo firmo. Ahora si nos hemos dado un pico, un abrazo o nos hemos agarrado de la mano la verdad no somos conscientes, no contabilizamos las muestras de afecto, es algo natural. No sabemos si hay un trasfondo detrás de este acto de discriminación. Tanto nuestro amigo Sebas, como Mariano, como yo somos profesionales, gente grande, no somos cualquiera, no somos quilomberos, no vamos a hacer cualquier cosa en un club tan exclusivo como el Ocean", expresó a PERFIL Posati.

Luego de la dimensión que tomó el hecho, gracias a la viralización en redes sociales, muchos famosos compartieron las publicaciones de Gustavo y Mariano, como es el caso de Luis Novaresio. Hubo quienes salieron en su defensa, tal como lo hizo Sofía Pachano a través de una historia de Instagram comentando: "Así estamos país... 2020 y siguen sucediendo estas cosas... Espero que alguien haga algo... Porque yo no lo puedo creer". Tras esto los referentes de Ocean declararon públicamente que en realidad no se les había permitido el ingreso ya que "no eran socios".

Posati les respondió en diálogo con PERFIL: "Es totalmente absurdo que digan que no nos dejaron entrar porque no éramos socios. Entonces, ¿cómo entramos el primer día? Además mi amigo Sebastián ya había ido anteriormente con otros amigos, con chicas, con heterosexuales y con gays, pero no eran parejas entonces no se notaba porque no se daban un beso. Y además ese día también estaba el hermano de Sebastián en el club con su novia y los nenes de la novia, ellos tampoco eran socios, pero a la imagen, a la vista constituyen una familia heterosexual y eso no molesta. Lo que se olvidaron de aclarar en esta respuesta que nos dieron es que no se permitían invitados homosexuales".

Sobre todo esto PERFIL consultó a Eugenio León de Alvear, miembro de la Comisión Directiva de Ocean Club, quién argumentó: "Es un club de socios de Rosario, Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy, Mar del Plata y Buenos Aires. Somos 1000 aproximadamente. La sombra es muy limitada. Nosotros pagamos durante todo el año para acceder durante enero y febrero al club. El problema que surgió es que estos chicos no eran socios y no estaban invitados por ningún miembro del club. Por supuesto es un club de playa, los controles son laxos, quizá el primer día entraron porque estaban invitados por un invitado, y al segundo día cuando tomaron conocimiento de que no tenían la invitación y no se les dejó pasar. Ellos pretendían entrar sin tener sombrilla, sin tener carpa, sin ser socios y sin ser invitados."

En cuanto a la situación de la familia Grimaldi, también las versiones son disímiles. Por un lado Posati piensa que "es un club en el cual todos los años votan quién puede seguir y quién no, tipo Gran Hermano, y justo después de lo ocurrido era la votación y decidieron que Grimaldi, el padre de nuestro amigo Seba, que es el que nos invitó a Ocean, no pueda alquilar más la carpa". Por su parte de Alvear explicó a este medio: "Daniel Grimaldi sí ingresó al Club como socio, fue votado favorablemente, se le notificó que ingresó, estamos esperando que venga y abone. Es falso que quedó afuera. Él como cortesía tenía la sombrilla mientras esperaba la votación. Lo presentaron cuatro socios, uno de ellos fue mi hermano".

PERFIL se comunicó también con Sebastián Grimaldi, el hijo de Daniel, el socio de Ocean, quien relató: "La mañana del lunes, cuando debía estar la votación, mi padre es aceptado como socio, pero él renuncia como socio por los ataques de homofobia del club. Con lo cual ahora, como el club está tratando de negociar dar un pedido de disculpas públicas, llaman a mi padre para ofrecerle volver al club sin cargo. Y mi padre rechaza esa posibilidad porque no le interesa, primero porque se siente avergonzado de toda la situación que pasó y después porque tampoco quiere pertenecer a un círculo de homófobos. Va más allá de su concepto y su forma de pensar. Él ve como amenazado su negocio, amenazada su familia, el apellido, y todo este tipo de cosas que en la mente de una persona de 75 años se ve de otra manera. No ve la lucha del lado que nosotros la estamos tratando de llevar y manejar".