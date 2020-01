Eminem homenajeó al Flaco Spinetta

por Mariano Cervini

El rapero estadounidense Eminem lanzó Music to be Murdered By, su undécimo álbum de estudio, que incluye el tema Stepdad basado en una pista de Ámame peteribí, una canción del Flaco Spinetta editada en el disco “Pescado 2” de 1973.

“Está muy bueno el track de Eminem, obviamente es un sample que fue usado de manera legal y con autorización de la familia, ¡súper orgulloso de que Pescado siga rompiéndola siempre!”, tuiteó Dante Spinetta, compositor e hijo del Flaco.

Stepdad (padrastro en castellano), es el tema número doce del álbum. Viene con una “intro” en la que se escucha a un niño ser maltratado y golpeado por un adulto. Luego empieza la música con la pista del inicio de Ámame Peteribí, la canción que Spinetta grabó y compuso junto al tecladista Carlos Cutaia y el baterista Black Amaya, cuando formaban parte de Pescado Rabioso.

Eminem utiliza la pista hasta el final del tema mientras rapea sobre los abusos sufridos por un niño de parte de su padre sustituto.

El rapero estadounidense se puso en contacto con la familia de Spinetta a través de representantes de Sony Music, Peer Music y Shaddy Records (el sello del músico), para llegar a un acuerdo legal que le permitiera utilizar el riff del inicio que Luis Alberto había creado hace casi 50 años.

¿Cómo llegó Eminem a escuchar el tema del Flaco? Si bien no hay una respuesta concreta, podría venir por el lado de uno de los productores del disco: Luis Edgardo Resto, un músico estadounidense descendiente de puertorriqueños que colabora desde hace años con el rapero y con el que ganaron un Oscar a mejor canción original por la autoría conjunta de “Lose yourself”, el tema de la película “8 Mile”.

Un merecido homenaje al Flaco Spinetta quien cumpliría años el próximo 23 de enero. Para esta fecha, la familia pactó el lanzamiento de Ya no mires atrás, un álbum póstumo con 7 canciones inéditas del gran compositor argentino.

