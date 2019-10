Piñeyro sobre los pilotos de Austral que filmaron el Monumental: "En una aerolínea seria los echarían"

Además de las polémicas propias de un partido de fútbol, el encuentro entre River y Boca en el Monumental por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores dejó un episodio que dio que hablar: dos pilotos de un vuelo de Austral grabaron el momento en el que en el estadio del conjunto Millonario se empezaron a tirar fuegos artificiales con el ingreso de los jugadores a la cancha.

El episodio tuvo lugar a las 21:20 horas del martes 1º de octubre. El piloto y copiloto del vuelo 2779 de Austral procedente de Formosa con destino Aeroparque se pusieron a filmar el espectáculo de luces próximo al momento en el que debían iniciar el aterrizaje del avión. El video se viralizó y con él los cuestionamientos a ambos profesionales.

Su acción puso en riesgo el protocolo para esos instantes claves del vuelo. Por ello, la empresa los llamó a ambos para que den explicaciones sobre su accionar. Según fuentes de la compañía se abrió una investigación de los hechos.

En el programa de este viernes 4 de octubre en Animales Sueltos, el piloto y director de cine Enrique Piñeyro analizó lo sucedido, considerándolo como "inaceptable". En la charla con Alejandro Fantino, Piñeyro precisó que por las imágenes se puede establecer que el avión estaba en aproximación final en Aeroparque y que al pasar cerca de la cancha de River lo hizo a unos 500 pies, es decir a 150 metros de altura.

“Fijate la posición corporal del copiloto, que está completamente dado vuelta, sosteniendo el teléfono con las dos manos y filmando lo que está pasando ahí. El avión está probablemente con autopilot pero de todas maneras que esté yendo solo no significa que vos no mirés los instrumentos, porque así como va solo en cualquier momento se descompone o pasa cualquier cosa”, consideró el director de Whisky Romeo Zulu, una obra que apuntaba justamente a los problemas con los que lidiaban los pilotos de LAPA antes de la tragedia del vuelo 3142 en 1999

En una línea aérea seria esta gente está de patitas en la calle, dijo Piñeyro

“Lo que pasó es inaceptable, si vos me decís que el crucero está filmando está todo bien pero esto es… Estás a 150 metros del piso, una cuadra y media del piso, y venís a una velocidad delicada que tenés que mantener clavada, si el autopilot agarra un falso eco o cualquier cosa… Debés estar mirando los instrumentos no lo que está pasando en una cancha de espaldas. Y el comandante también está filmando”, dijo Pineyro en el programa de Fantino.

El director recordó además otros episodios de esta índole, como el accidente de LAPA o el viaje en la cabina de un avión de la mediática vedette Vicky Xipolitakis en 2015, sosteniendo que si bien son casos aislados, se deben a un problema de políticas y a los encargados de realizar los exámenes a los pilotos.

“Lo de LAPA, lo de la vedette y esto son realmente excepciones, son desmadres en la cabina pero que responden a la falta de control y a las políticas laxas que no deberían ocurrir. No puedes poner esta gente procesada a verificar la idoneidad de los pilotos”, sentenció Piñeyro.

“En una línea aérea seria esta gente estaría de patitas en la calle. Pero hay que saber que jamás se sancionan errores porque no son voluntarios, aprendemos a que todo el mundo los publique (…) y no se sanciona porque no es intencional, forma parte de la conducta humana. Entonces lo que tenemos son mecanismos que los detecten en fase temprana y minimicen las consecuencias. Ahora, esto son actitudes voluntarias. Estas cosas sí merecen sanción”, concluyó.

B.D.N./H.B.